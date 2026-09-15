X Factor 2026 accende i motori tra standing ovation, nuove promesse e il debutto di Irama in giuria

ROMA – Il tavolo dei giudici si rinnova ma lo show convince fin dalle prime battute. La nuova edizione di X Factor ha aperto le sue Audizioni facendo segnare numeri in crescita sugli ascolti e un fortissimo seguito sulle piattaforme digitali. Ad affiancare i confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi è arrivato Irama, subito a suo agio nel ruolo di giudice esigente, attento alla tecnica ma molto empatico con i ragazzi.



Alla guida dello show c’è ancora una volta Giorgia, garanzia di grande ritmo, ironia e complicità nel sostenere i concorrenti nel backstage prima dell’ingresso sul palco.

I MAD DOG INFIAMMANO IL PUBBLICO CON GLI ARCTIC MONKEYS

A prendersi la scena nella prima tornata di selezioni sono stati soprattutto i Mad Dog, una giovanissima band sarda che ha strappato la prima vera standing ovation dell’edizione. La loro interpretazione di Brianstorm degli Arctic Monkeys ha dimostrato una carica rock fresca e travolgente, incassando quattro sì entusiasti e la promessa di un percorso importante all’interno della gara.



Tra i momenti più intimi ed emozionanti si è distinta anche Elisa Benetti, busker romana che è riuscita a conquistar l’arena intera presentandosi solo con voce e chitarra, trasformando una cover complessa in un momento di pura poesia urbana.

IL TERMOMETRO DEI SOCIAL E LE PRIME TENDENZE

Come ormai da tradizione, il vero secondo schermo del programma è rappresentato dai social media, dove la prima puntata ha scalato in poche ore i trend di TikTok e X. La Generazione Z ha dimostrato di apprezzare particolarmente la spontaneità dei video pubblicati nel backstage e i commenti senza filtri dei giudici.



I clip delle esibizioni più iconiche hanno superato in poche ore decine di migliaia di visualizzazioni, dimostrando come la fase delle Audizioni rimanga uno dei momenti televisivi più virali dell’anno per l’esplorazione dei nuovi linguaggi musicali.

LA RICERCA DELL’INEDITO E LA SFIDA DELLE COVER

In questa prima fase emerge con forza il desiderio dei giudici di premiare l’originalità compositiva prima ancora della perfezione vocale. Irama e Francesco Gabbani hanno ribadito più volte la necessità di trovare artisti capaci di scrivere il pop di domani, capaci di riarrangiare brani storici con un’impronta personale senza cadere nella trappola delle imitazioni.



Questa scelta sta spingendo molti ragazzi a rischiare, portando sul palco propri brani o rivisitazioni coraggiose che dividono il pubblico ma stimolano il dibattito artistico.

TRA TALENTI PURI, BOCCIATURE E I PROSSIMI APPUNTAMENTI TV

Non per tutti i candidati però il debutto è stato in discesa. Il tavolo dei giudici ha dimostrato di non voler regalare nulla a nessuno, rifilando bocciature secche a chi ha provato a puntare solo sull’immagine o a chi ha portato brani senza la giusta personalità artistica.



Stasera andrà in onda la prima replica in chiaro su TV8, mentre per il secondo inedito appuntamento con le Audizioni bisognerà attendere giovedì sera, quando la gara entrerà ancora più nel vivo.