Rocco Hunt e Clementino annunciano The Album: la coppia d’oro del rap campano torna a novembre

ROMA – Era un progetto nell’aria da tempo e atteso da anni da tutta la scena hip hop italiana, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Rocco Hunt e Clementino hanno annunciato l’uscita di The Album, il loro primo progetto discografico interamente realizzato a quattro mani, previsto in uscita per il prossimo mese di novembre.



Una collaborazione che celebra una fratellanza artistica ultradecennale, nata nei contest di freestyle e consolidata in anni di successi e grandi successi radiofonici.

TRA SONORITÀ URBAN E RADICI POPOLARI

Il disco rappresenta la sintesi perfetta tra i due stili: da un lato l’energia travolgente e la tecnica metrica di Clementino, dall’altro la capacità di scrittura pop e la sensibilità melodica di Rocco Hunt. Le tracce spazieranno dalle sonorità street alle hit più solari, senza mai perdere il legame viscerale con la propria terra d’origine.



All’interno del progetto sono previsti anche importanti feauturing con esponenti della nuova e della vecchia scuola del rap italiano.

L’ATTESA DEI FAN E IL TOUR NEI PALAZZETTI

L’annuncio ha immediatamente infiammato i canali social di entrambi gli artisti, con migliaia di commenti da parte dei fan che chiedevano da tempo un album congiunto. L’uscita di novembre farà anche da apripista a un tour nei principali palazzetti italiani previsto per i mesi successivi, dove i due porteranno sul palco sia i brani del nuovo disco sia i classici dei rispettivi repertori in uno show pensato per essere una vera e propria festa della musica.