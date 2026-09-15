Pokémon festeggia il trentesimo anniversario: tra il lancio delle collezioni speciali scatta l’allarme truffe

ROMA – Il franchise dei Pokémon compie trent’anni e il mondo del collezionismo è ufficialmente in subbuglio. Per celebrare lo storico traguardo, la Pokémon Company ha lanciato una serie di collezioni speciali che comprendono carte da gioco in edizione limitata, merchandising commemorativo e box da collezione che sono andati esauriti in pochissimi minuti nei principali store online e fisici di tutto il mondo.



Un successo travolgente che dimostra la forza intatta di un brand capace di unire diverse generazioni.

ESAURIMENTI RECORD E LA PIAGA DELLE TRUFFE ONLINE

La corsa all’acquisto di prodotti così rari ha purtroppo mostrato anche il lato oscuro del collezionismo moderno. Insieme ai soliti fenomeni di bagarinaggio e scalping, dove i box vengono rivenduti a prezzi quadruplicati sulle piattaforme di second-hand, le autorità e le associazioni dei consumatori hanno lanciato un vero e proprio allarme truffe.



Sono infatti nati centinaia di siti web specchietto e profili social fasulli che promettono il preordine dei pezzi più introvabili per poi sottrarre denaro e dati bancari agli utenti.

LE RACCOMANDAZIONI PER GLI ACQUISTI SICURI

Per evitare brutte sorprese, gli esperti del settore e le community ufficiali raccomandano massima prudenza. È fondamentale affidarsi esclusivamente alla rete di distributori autorizzati e diffidare da sconti eccessivi o venditori privati privi di uno storico verificabile.



La raccomandazione principale per i collezionisti resta quella di attendere le riassortimenti ufficiali previsti nei prossimi mesi, senza cedere al panico del momento per non rischiare di alimentare il mercato nero o cadere nella rete dei truffatori.