Ieri sera all’Unipol Forum c’era LiSA. E i fan italiani l’aspettavano da anni

ROMA – Un pubblico giovane, le luci dei telefoni che ondeggiano nell’oscurità, le parole in giapponese cantate all’unisono da migliaia di persone che il giapponese non lo parlano. È lo scenario di ieri sera all’Unipol Forum di Assago e racconta qualcosa che va ben oltre un singolo concerto.

CHI È LISA

Considerata una delle voci più riconoscibili della scena musicale giapponese contemporanea, LiSA ha conquistato un pubblico internazionale grazie anche alle sigle di anime diventati fenomeni globali, da Demon Slayer a Sword Art Online, passando per My Hero Academia e Solo Leveling.



Originaria di Gifu, si è costruita negli anni una fanbase che va ben oltre il pubblico degli anime, grazie a performance live ad alta energia e una presenza scenica che l’ha portata a esibirsi in tutto il mondo. Ieri sera, per la prima volta, è arrivata anche in Italia, unica data del suo LiVE is Smile Always～15～ Europe & UK Tour 2026, che celebra i quindici anni dal debutto.



IL MESSAGGIO AI FAN ITALIANI

Prima del concerto, LiSA aveva scritto direttamente ai fan italiani: “Ciao, sono Lisa. Il mio primo concerto in Italia sarà il 15 settembre a Milano e non vedo l’ora di incontrarvi e condividere insieme un momento così speciale. Sto anche cercando di imparare un po’ di italiano: il vostro affetto mi arriva fino in Giappone.” Poche parole, ma sufficienti a capire quanto questa data fosse attesa e quanto il pubblico italiano abbia lavorato per farsi sentire dall’altra parte del mondo.

PERCHÉ IL J-POP CONQUISTA L’ITALIA

Il successo di ieri sera non nasce dal nulla. Il J-Pop, la musica pop giapponese legata alla cultura degli anime, dei manga e dei videogiochi, ha costruito in Italia una fanbase silenziosa ma solidissima, cresciuta nell’era dello streaming e dei social. Spotify, YouTube e TikTok hanno abbattuto la barriera linguistica: una sigla di Demon Slayer o di Attack on Titan può diventare virale nel giro di ore, indipendentemente dalla lingua in cui è cantata.

La Gen Z italiana cresce guardando anime sulle stesse piattaforme che usano i coetanei giapponesi e la musica che accompagna quelle storie diventa parte del tessuto emotivo di una generazione.

UN FENOMENO CULTURALE PIÙ AMPIO

Il concerto di LiSA è il segnale più visibile di un movimento che va ben oltre la musica. A Milano e nelle grandi città italiane si moltiplicano i negozi specializzati in cultura giapponese, le convention di anime, i corsi di lingua.



La cultura pop giapponese, con i suoi codici estetici, la sua narrativa e la sua musica, è diventata un punto di riferimento per molti giovani italiani che non si riconoscono nelle proposte mainstream.