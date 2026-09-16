Pokémon, una carta può valere milioni: così il gioco è diventato un tesoro da collezione

ROMA – Una carta Pokémon può restare per anni dentro un raccoglitore, tra scambi di cortile e bustine aperte con cura per non rovinarla. Poi, in casi sempre più frequenti, finisce al centro di un’asta da milioni.

È successo lo scorso febbraio a una Pikachu Illustrator appartenuta all’influencer statunitense Logan Paul, venduta per 16,492 milioni di dollari e diventata la trading card più costosa mai battuta all’asta.

LA CARTA CHE HA ACCESO IL MERCATO

La Illustrator è una carta promozionale distribuita nel 1998 come premio di un concorso di illustrazione della rivista giapponese CoroCoro Comic: ne furono realizzate circa 39 copie, e quella venduta da Paul è la sola ad aver ricevuto il punteggio massimo, 10 su 10, dall’ente di certificazione Psa. Paul l’aveva ottenuta nel 2021 scambiando una copia di grado inferiore più 4 milioni di dollari in contanti, per un valore complessivo di 5,275 milioni di dollari. Tramite la casa d’asta Goldin, controllata da eBay, l’ha poi rivenduta ad AJ Scaramucci, fondatore della società d’investimento Solari Capital, incassando oltre 8 milioni di dollari di plusvalenza.

UN MERCATO CHE CRESCE A VISTA D’OCCHIO

Il caso Paul fa notizia, ma è solo la punta di un fenomeno più ampio. Su eBay, Pokémon è la parola chiave più cercata in Italia dal 2024, con una ricerca digitata ogni 14 secondi circa e una crescita dell’8% solo nel 2025. Anche la certificazione professionale segue lo stesso ritmo di crescita: Psa, la principale società di grading, ha valutato oltre 1,3 milioni di carte Pokémon nel solo mese di agosto, circa dieci volte i numeri dello stesso mese di cinque anni fa. Numeri che spiegano perché, secondo le stime della piattaforma specializzata Chase Society, il valore complessivo delle carte Pokémon certificate e considerate sul mercato si aggiri oggi intorno ai 9 miliardi di dollari.

NOSTALGIA E SCARSITÀ, I DUE MOTORI

Alla base della crescita ci sono soprattutto due fattori. Il primo è la nostalgia: chi negli anni Novanta scambiava le carte in cortile ha oggi tra i trenta e i quarant’anni e, spesso, il reddito per riacquistare pezzi della propria infanzia. Il secondo è la scarsità: quando una carta è difficile da trovare, soprattutto in condizioni eccellenti, la competizione tra i collezionisti può far salire rapidamente il prezzo, un meccanismo simile a quello che regola il mercato dei francobolli o degli orologi vintage.

L’ITALIA SEGUE LA STESSA ONDA

Il fenomeno non riguarda solo Stati Uniti e Giappone. Secondo gli Insights 2025 di Catawiki, in Italia i lotti Pokémon venduti sulla piattaforma sono aumentati di oltre il 55% rispetto al 2024, con un balzo di valore complessivo vicino al 60%: la categoria è entrata per la prima volta nella top cinque di quelle più acquistate nel nostro paese. Tra le aggiudicazioni più alte figura una Pikachu Trophy World Championship venduta per 45.499 euro.

CRESCONO ANCHE I RISCHI

Dove circolano oggetti di valore arrivano anche i tentativi di frode. Lo scorso ottobre la Guardia di Finanza di Milano ha scoperto una truffa da mezzo milione di euro legata a una falsa collezione di carte rare, venduta su eBay da quattro giovani originari di Taranto. Lo confermano anche i numeri di Psa: nel suo ultimo rapporto sulle frodi, la società dichiara di aver intercettato nel 2025 oggetti contraffatti per un valore potenziale superiore ai 200 milioni di dollari, con le contraffazioni di carte Pokémon aumentate del 125% in un solo anno.

UNA CARTA NON È UN BIGLIETTO DELLA LOTTERIA

La storia delle carte milionarie può far pensare che basti trovare una vecchia carta Pokémon in fondo a un cassetto per cambiare vita. La realtà è decisamente meno spettacolare.

Il mercato è molto selettivo e il valore può cambiare enormemente da una carta all’altra. La maggior parte delle carte non vale cifre astronomiche e anche tra quelle rare il prezzo dipende da condizioni, certificazione, domanda e disponibilità.

La vera sorpresa, quindi, non è soltanto che una carta Pokémon possa valere milioni. È che, a trent’anni dalla nascita del fenomeno, quelle piccole carte nate per essere scambiate tra amici siano diventate pezzi di cultura popolare, oggetti da collezione e, per alcuni, veri e propri beni di valore.