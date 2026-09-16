Fedez si prende in giro da solo: il suo “funerale” è il nuovo caso tv di Roast in Peace

ROMA – Mettere in scena il proprio funerale televisivo e ascoltare dal vivo le battute più spietate sulla propria vita non è da tutti, ma per Fedez è diventata l’ennesima occasione per far parlare di sé. Il cantante è tra le celebrità protagoniste della seconda stagione di Roast in Peace, il comedy show di Prime Video condotto da Michela Giraud.



Il format, che gioca sull’espressione celebre rest in peace trasformandola nel concetto comico del roast, prevede che un gruppo di comici celebri la finta scomparsa del personaggio famoso di turno con discorsi irriverenti e senza filtri.



LA BATTUTA SULL’EX MOGLIE E IL MISTERO DELL’INCONSOLABILE



A rendere l’episodio di Fedez uno dei momenti più attesi della stagione è la novità introdotta nel regolamento: la presenza dell’inconsolabile, ovvero un ospite misterioso appartenente alla sfera intima del protagonista chiamato a fare il suo ultimo saluto.



Quando la conduttrice ha annunciato l’ingresso dell’ospite a sorpresa, la reazione immediata di Fedez ha fatto subito il giro del web con una domanda diretta e ironica: c’è la mia ex moglie? Un chiaro riferimento a Chiara Ferragni che ha riacceso la curiosità dei fan, trasformando il momento comico in una vera e propria cassa di risonanza sui social.

AUTOIRONIA COME SCUDO MEDIATICO



Di fronte ai monologhi taglienti del cast di comici, composto da Max Angioni, Martina Catuzzi, Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi, Fedez ha scelto la strada dell’autoironia totale.



Come dichiarato dallo stesso artista nelle recenti interviste di presentazione dello show, assistere alla celebrazione della propria fine fittizia non gli ha fatto un effetto particolare, essendosi ormai abituato negli anni a gestire l’esposizione mediatica e le critiche feroci.



Riuscire a ridere delle proprie vicende personali si conferma così la sua arma preferita per disarmare le polemiche.

UN CAST VARIEGATO PER LO SHOW DI PRIME VIDEO

La nuova stagione di Roast in Peace non vedrà coinvolto soltanto il rapper milanese. Sul catafalco comico si alterneranno infatti altre personalità di spicco del panorama mediatico e dello spettacolo italiano come Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento.



Con questo mix di profili divisivi e molto esposti dal punto di vista pubblico, la piattaforma punta a replicare il successo della prima edizione, trasformando il politicamente scorretto e la satira personale nei veri punti di forza della propria offerta di intrattenimento.