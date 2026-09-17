Madonna apre gli MTV VMA domenica. Prima volta sul palco in 23 anni e arriva con 11 nomination

ROMA – Nel 1984 aveva ballato su una gigantesca torta nuziale cantando “Like a Virgin” e aveva scritto la storia della televisione musicale. Nel 2003 aveva baciato Britney Spears e Christina Aguilera in diretta mondiale. Poi, per 23 anni, dal palco dei VMA era sparita. Domenica 27 settembre torna.

L’ANNUNCIO

Madonna aprirà i 2026 MTV Video Music Awards il 27 settembre al Peacock Theatre di Los Angeles,condotto da Snoop Dogg, segnando il suo ritorno come performer alla cerimonia dopo 23 anni. Lo show sarà trasmesso in diretta su CBS, simulcast su MTV e in streaming su Paramount+ Premium dalle 7:30 p.m. ET.

LE NOMINATION RECORD

Madonna arriva alla cerimonia come artista più nominata dell’anno con 11 candidature il record personale della sua carriera, tra cui Video of the Year per “Confessions II, The Film”, Artist of the Year e Song of the Year per “Bring Your Love”.

IL CONTESTO

Il suo ultimo album “Confessions II” ha debuttato al numero 1 della Billboard 200 a luglio. Prima della cerimonia aveva già fatto due pop-up show primaverili, uno a Times Square per il Pride e un cameo a sorpresa durante il set di Sabrina Carpenter a Coachella.

LA STORIA CON I VMA

Madonna è stata la prima artista a ricevere il Video Vanguard Award nel 1986, ha ricevuto nomination in ogni decennio della sua carriera e ha vinto in totale 19 trofei competitivi. La performance del 1984 con “Like a Virgin” è considerata uno dei momenti più iconici della storia della televisione musicale.