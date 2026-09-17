Sette film, due reboot falliti. Il terzo ce la fa. Resident Evil torna al cinema  e stavolta funziona

ROMA – Dopo sette film con Milla Jovovich, un reboot stroncato nel 2021 e una serie Netflix cancellata in fretta, sembrava impossibile che qualcuno riuscisse a fare qualcosa di buono con Resident Evil. Poi è arrivato Zach Cregger e ha deciso di non fare quello che nessuno si aspettava.

IL FILM

Il nuovo Resident Evil è diretto e co-scritto da Zach Cregger, con Shay Hatten come co-sceneggiatore, prodotto da Constantin Film e PlayStation Productions e distribuito da Columbia Pictures. Uscita il 18 settembre 2026. Durata: 94 minuti. Budget: 80 milioni di dollari.

LA STORIA

Bryan è un corriere medico che si ritrova suo malgrado in una corsa per la sopravvivenza durante una notte di caos a Raccoon City. Non è Leon Kennedy, non è Jill Valentine. È un personaggio originale e secondo le recensioni è esattamente la scelta giusta.

IL CAST

Austin Abrams, già visto in “Weapons” di Cregger, è il protagonista. Con lui Paul Walter Hauser, Kali Reis e Zach Cherry.

LE RECENSIONI

Secondo i critici, il modo per adattare Resident Evil nel 2026 non è puntare in grande ma andare su una versione più essenziale e Cregger ci riesce. Una recensione lo definisce “il bumbling, chaotic De Niro del regista” e un’altra afferma: “Dopo sette film live-action su Resident Evil, ne abbiamo finalmente uno buono.” Rotten Tomatoes segna 80%.

PERCHÉ FUNZIONA

Il film esce dalla trappola dell’adattamento fedele: invece di ricreare gli eroi del videogioco, Cregger cattura l’atmosfera dell’universo originale senza comprometterne la storia. Novantaquattro minuti, nessuno spazio per la noia, il che per un franchise che ha spesso sbagliato proprio sul ritmo, non è poco.