Meta ci riprova con gli occhiali smart, ma questa volta senza fotocamera

ROMA – Niente lenti che nascondono un obiettivo, niente led da manomettere, niente sospetti da parte di chi si trova davanti. I prossimi occhiali smart di Meta, stando alle prime indiscrezioni, farebbero a meno proprio della componente che negli ultimi mesi ha trasformato il prodotto più chiacchierato dell’azienda in un caso mediatico.

Gli occhiali smart vogliono diventare sempre più normali, ma c’è un dettaglio che continua a far discutere: la fotocamera. Meta sembra averlo capito e, secondo quanto riportato da The Information, starebbe preparando una nuova versione dei suoi occhiali intelligenti proprio senza fotocamera.

Il nuovo modello si chiamerebbe Luna e potrebbe essere il tentativo di Meta di ripartire da zero sul fronte della fiducia.

Sempre secondo le stesse fonti, il debutto potrebbe avvenire già alla prossima edizione di Meta Connect, la conferenza annuale dedicata all’hardware in programma il 23 e il 24 settembre nella sede dell’azienda a Menlo Park, in California. Le prime spedizioni ai clienti sarebbero previste per il mese di ottobre.

COME SARANNO I NUOVI OCCHIALI

Luna arriverebbe in due varianti estetiche, chiamate Clubmaster e Burbank, entrambe pensate per assomigliare a un paio di occhiali da vista tradizionali più che a un gadget tecnologico. La scelta di eliminare la fotocamera permetterebbe infatti di alleggerire sensibilmente la struttura delle montature.

Il dispositivo non resterebbe comunque privo di funzioni. Secondo le fonti citate dai media americani, monterebbe sei microfoni e sei altoparlanti orientati verso le orecchie di chi li indossa, oltre a un tasto fisico sul lato per attivare rapidamente l’assistente Meta AI. In pratica, l’azienda punterebbe tutto sulla voce e sull’intelligenza artificiale conversazionale, rinunciando a quella che finora ha rappresentato il cuore dell’offerta.

PERCHÉ META TOGLIE LA FOTOCAMERA

La mossa arriva in un momento delicato per la linea di occhiali smart lanciata insieme a Ray-Ban. Negli ultimi mesi, alcuni utenti sono riusciti a manomettere il led che segnala la registrazione, usando i dispositivi per filmare di nascosto altre persone, in alcuni casi durante interazioni private poi pubblicate sui social senza consenso. Il fenomeno ha portato la stampa statunitense a ribattezzare i modelli con fotocamera “pervert glasses“, letteralmente “occhiali perversi”.

A luglio Meta aveva già introdotto un aggiornamento che blocca la funzione di ripresa quando il led risulta danneggiato o manomesso, oltre a rimuovere dalle proprie piattaforme gli annunci che promuovevano servizi per disattivarlo.

UN MERCATO SEMPRE PIÙ AFFOLLATO

Meta non è comunque sola nella corsa agli occhiali intelligenti. Google sta sviluppando un proprio modello in collaborazione con Warby Parker basato sull’intelligenza artificiale Gemini. Anche Apple, secondo alcune ricostruzioni, starebbe valutando i tempi di lancio di un proprio dispositivo, tenendo conto delle polemiche che hanno coinvolto Meta.

Per il colosso di Menlo Park la partita resta comunque aperta su più fronti: oltre a Luna, altri progetti di occhiali sarebbero in cantiere per la parte finale dell’anno, mentre la linea attuale con fotocamera, lanciata a giugno a partire da 299 dollari, continua a essere venduta regolarmente.

Meta non ha confermato ufficialmente né il nome Luna né le caratteristiche riportate dalla stampa. Il 23 settembre, sul palco di Connect, si capirà se il tentativo di allontanarsi dalle polemiche passerà davvero da un paio di occhiali senza obiettivo.