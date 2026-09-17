Tony Pitony conquista anche il cinema: e Sanremo lo aspetta ancora

ROMA – La maschera da Elvis che ha conquistato l’Ariston ora si prepara a un altro palco: quello di un set cinematografico. Tony Pitony, il cantante siracusano diventato un caso mediatico dopo Sanremo 2026, ha annunciato a Riccione il suo debutto al cinema con “Decreto Correttezza“.

Per l’artista siracusano gli ultimi dodici mesi sono stati un susseguirsi di annunci: dalla popolarità esplosa sui social alla vittoria della serata delle cover di Sanremo 2026, fino al debutto sul grande schermo. E mentre il progetto cinematografico prende forma, tornano a circolare voci su un suo possibile coinvolgimento anche nell’edizione 2027 del Festival.

IL FILM

“Decreto Correttezza” è prodotto da Tramp Limited, la casa di produzione legata a Ficarra e Picone, e sarà distribuito da Vision Distribution nelle sale italiane nel 2027, senza che sia stata ancora fissata una data precisa. Non sarà una semplice trasposizione cinematografica del personaggio musicale: alla trama principale si affiancheranno finti spot pubblicitari e inserti di animazione, nel tentativo di costruire un linguaggio coerente con l’immaginario surreale che Tony Pitony porta avanti da tempo nella musica.

Per l’artista sarà il primo vero debutto davanti alla macchina da presa, e un dettaglio non passa inosservato: anche sul set continuerà a indossare la sua ormai inseparabile maschera. Lo stesso titolo del film, con quel richiamo ironico al linguaggio burocratico, prosegue il gioco tra ironia e provocazione che ha costruito il personaggio.

DA SANREMO A SAN SIRO

Tutto è esploso con la serata delle cover di Sanremo 2026, quando Tony Pitony ha vinto in coppia con Ditonellapiaga interpretando “The Lady Is a Tramp“. Fino a quel momento lo si conosceva soprattutto per brani divisivi come “Culo” e “Donne Ricche”, quest’ultimo premiato con il disco d’oro. Da allora la sua ascesa non si è più fermata: un tour estivo di oltre trenta date, quasi tutte sold out, per circa 130mila biglietti venduti, chiuso il 4 settembre come unico headliner italiano dell’edizione milanese degli I-Days, all’Ippodromo Snai di San Siro.

SANREMO CI RIPENSA

Mentre il set del film è ancora aperto, cresce un’altra indiscrezione. La nuova direzione artistica del Festival, guidata da Stefano De Martino, alla sua prima edizione da conduttore e direttore artistico, avrebbe messo gli occhi su Tony Pitony per l’edizione 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio al Teatro Ariston. Sul ruolo, però, le fonti non concordano: c’è chi parla di una candidatura tra i Big in gara, dopo l’invio di un brano già valutato positivamente dallo staff di De Martino, e chi ipotizza invece un coinvolgimento come co-conduttore in una o più serate. Per ora si tratta solo di voci, non di un annuncio ufficiale, ma basterebbero a chiudere un cerchio curioso tra il palco dove Tony Pitony si è fatto conoscere e quello a cui ora prova ad affacciarsi di nuovo.

Dall’entourage dell’artista, per il momento, arriva solo una dichiarazione generica sul momento che sta vivendo: “Stiamo affrontando ogni progetto con la massima serietà, dalla musica al set cinematografico, senza porre limiti alla voglia di sperimentare e di confrontarci con pubblici sempre nuovi”.