Ventuno film italiani in corsa per rappresentare l’Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale

ROMA – La corsa verso la notte degli Oscar entra ufficialmente nel vivo per il cinema italiano. L’Anica ha annunciato la lista dei ventuno film che si sono candidati per rappresentare l’Italia ai prossimi Academy Awards nella categoria riservata al miglior film internazionale.



Si tratta di opere distribuite nelle sale nazionali o all’estero nel periodo previsto dal regolamento dell’Academy, che spaziano dai grandi nomi della regia italiana ai debutti più coraggiosi e apprezzati dai festival internazionali.

LA COMMISSIONE E I CRITERI DI SCELTA

A decidere chi vestirà i panni del candidato italiano sarà una commissione di selezione istituita presso l’Anica su incarico dell’Academy. Il comitato, composto da giornalisti, produttori, distributori e professionisti del settore cinematografico, si riunirà il prossimo 24 settembre per votare il titolo definitivo.



Il film scelto non entrerà automaticamente nella cinquina finale degli Oscar, ma farà parte della cosiddetta shortlist da cui i membri dell’Academy selezioneranno le nomination ufficiali.



L’ELENCO DELLE VENTUNO OPERE IN LIZZA

I titoli ufficiali presentati all’Anica comprendono Anna di Monica Guerritore, Controcorrente – À rebours di Angelo Antonucci, Finale: Allegro di Emanuela Piovano, Gioia mia di Margherita Spampinato, Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, I figli della scimmia di Tommaso Landucci, Il Vangelo di Giuda di Giulio Base, L’estranea di Paolo Strippoli, La grande paura di Hitler – Processo all’arte degenerata di Simona Risi, La salita di Massimiliano Gallo, La vita va così di Riccardo Milani, Le bambine di Valentina e Nicole Bertani, Le cose non dette di Gabriele Muccino, Orfeo di Virgilio Villoresi, Per te di Alessandro Aronadio, Primavera di Damiano Michieletto, Quasi Grazia di Peter Marcias, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Serpenti di Roberto De Paolis Maino, Succederà questa notte di Nanni Moretti e Tre ciotole di Isabel Coixet.

GRANDE VARIETÀ TRA AUTORI E STILI

La rosa dei ventuno titoli riflette la varietà e la vitalità della produzione nazionale dell’ultimo anno. Tra le pellicole in gara figurano lavori presentati con successo ai recenti festival di Venezia e Cannes, film d’autore intimi e storie ad alto budget capaci di conquistare anche il pubblico delle sale.



L’obiettivo dell’Italia è quello di bissare i grandi traguardi raggiunti negli ultimi anni e riportare la cinematografia nostrana sotto i riflettori del Dolby Theatre di Los Angeles.