ChatGPT come confidente: quasi sei universitari su dieci usano l’intelligenza artificiale per la salute mentale

ROMA – Sempre più studenti universitari si affidano agli strumenti di intelligenza artificiale generativa per confidare ansie, paure e preoccupazioni legate alla propria vita personale e accademica. Secondo recenti rilevazioni sull’uso dei modelli linguistici tra i giovanissimi, quasi il sessanta per cento degli studenti analizzati ha ammesso di aver utilizzato l’intelligenza artificiale almeno una volta come supporto per la propria salute mentale.

La facilità di accesso, la totale assenza di giudizio e la disponibilità continua a ogni ora del giorno e della notte rendono queste piattaforme un rifugio immediato per chi affronta momenti di solitudine o forte stress.

TRA ASCOLTO EMPATICO E GESTIONE DELL’ANSIA

La maggior parte degli studenti si rivolge alla tecnologia per riordinare i pensieri prima di un esame, chiedere consigli su come gestire attacchi d’ansia o semplicemente per sfogarsi dopo una giornata difficile. I modelli di ultima generazione, programmati per mantenere un tono empatico, rassicurante e collaborativo, riescono a simulare una conversazione d’ascolto che molti ragazzi percepiscono come benefica nell’immediato.

Per molti giovani, l’intelligenza artificiale rappresenta anche un primo passo interlocutorio per superare lo stigma che ancora circonda il tema del benessere psicologico negli ambienti accademici.

IL MONITO DEGLI ESPERTI SUL RISCHIO ISOLAMENTO

Nonostante il riscontro positivo da parte degli studenti, la comunità scientifica e i professionisti della salute mentale esprimono forte preoccupazione. Gli psicologi ricordano che un software non possiede una vera comprensione emotiva né competenze cliniche per diagnosticare o trattare disturbi complessi.Il rischio principale è che la relazione simulata con l’algoritmo porti a sostituire il contatto umano e l’aiuto professionale, isolando ancora di più lo studente.

La raccomandazione resta quella di considerare questi strumenti solo come un supporto organizzativo o di scrittura, rivolgendosi ai servizi di ascolto psicologico attivi negli atenei per le reali necessità personali.