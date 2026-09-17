Djokovic non si ritira: il campione annuncia il rientro al China Open

ROMA – Nessun addio al tennis giocato, almeno per ora. Novak Djokovic ha spazzato via i dubbi sul suo futuro sportivo annunciando ufficialmente il ritorno in campo in occasione del China Open di Pechino, il torneo ATP 500 in programma dal prossimo 30 settembre.



La decisione arriva a poche settimane dall’amara eliminazione al primo turno degli US Open contro l’argentino Mariano Navone, una sconfitta dolorosa accompagnata da problemi fisici e lacrime che avevano alimentato le voci su un suo imminente ritiro. .

UN RITORNO A PECHINO DOPO UNDICI ANNI

Il rientro sul cemento asiatico ha il sapore del grande evento. Djokovic non partecipava al torneo di Pechino dal 2015, anno della sua ultima vittoria in un tabellone che lo ha visto trionfare ben sei volte in carriera senza mai subire una singola sconfitta.

Il ventiquattro volte campione Slam ha espresso grande entusiasmo per la possibilità di ritrovare i tifosi cinesi al National Tennis Centre, definendolo una delle strutture più belle dell’intero circuito. La sua presenza garantisce al torneo un valore tecnico eccezionale.

IL CONFRONTO CON SINNER E LA RINCORSA NEL RANKING

A Pechino il tennista serbo ritroverà in tabellone anche Jannik Sinner, vincitore della passata edizione del torneo. La contemporanea presenza del fuoriclasse azzurro e del veterano serbo promette di regalare grande spettacolo per gli appassionati di tutto il mondo.

Per Djokovic, scivolato fuori dalle primissime posizioni della classifica mondiale, l’appuntamento in Cina rappresenta un banco di prova fondamentale per verificare la condizione fisica e accumulare punti preziosi in vista del finale di stagione.