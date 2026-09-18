X Factor 2026, seconda puntata di audizioni: una standing ovation, un diamante grezzo e i soliti siparietti su Irama

ROMA – Se la prima puntata aveva servito l’effetto sorpresa, un tavolo nuovo, Irama al debutto, Elisa Benetti con la chitarra del busking, la seconda ha alzato il livello. Ieri sera all’Allianz Cloud di Milano i momenti da ricordare non sono mancati. E nemmeno quelli da dimenticare in fretta.

ALÌA: IL DIAMANTE GREZZO DELLA SERATA

Il momento più alto della puntata porta la firma di Martina Cerutti, in arte Alìa, 19 anni, di Desenzano del Garda. Tre lavori per mantenersi: animatrice, barista e assistente alla spa manager e una voce che ha lasciato il tavolo senza parole. Ha cantato “What Is It About Me” di Lola Young e ha ottenuto una standing ovation e quattro sì.



Irama l’ha definita “un diamante grezzo”, Gabbani ha corretto: “Non sei nel grezzo, sai esattamente cosa stai facendo mentre canti. Luccichi.” La mamma di Alìa, fan accanita di Francesco Gabbani, è riuscita ad abbracciarlo dietro le quinte. La sera di tutti.



IL PIANISTA CHE HA FATTO PIANGERE PAOLA IEZZI

Tra i concorrenti più emozionanti della serata c’è un pianista che ha suonato “You Are So Beautiful” di Joe Cocker, una canzone d’amore che avrebbe voluto dedicare alla ragazza con cui ha perso i contatti. Paola Iezzi si è commossa visibilmente. Quattro sì.



ANASTASIA: IL CORAGGIO DI MINA

Anastasia Manfroni, 19 anni, studentessa di psicologia e cantautrice, ha scelto “Brava” di Mina, brano di virtuosismo puro, non esattamente la scelta più semplice per un’audizione. Gabbani le ha fatto notare la difficoltà della canzone. Lei: “È proprio per questo che l’ho scelta.” Quattro sì.

IL GRUPPO COUNTRY BRIANZOLO

Tra le curiosità della serata, un gruppo con sonorità country ma orgogliosamente brianzolo, uno dei casi in cui il programma riesce ancora a sorprendere con proposte che non ti aspetti. Tre sì e avanti.

IL TAVOLO CONTINUA A GIRARE (LETTERALMENTE) ATTORNO A IRAMA

Anche nella seconda puntata la chimica tra i giudici è il vero show parallelo. Irama al debutto si è confermato equilibrato e tagliente al punto giusto, né troppo cattivo né troppo buono. Il pubblico sembra averlo adottato, anche grazie ai commenti che girano sui social: “Voglio limonare Irama”, “Paola gli guarda i pettorali.” Paola Iezzi stessa scherza continuamente sulla presenza del nuovo collega, e Jake La Furia continua a essere la fonte più affidabile di commenti fulminanti.

QUANDO SI TORNA

La terza e ultima puntata delle Auditions è giovedì 25 settembre su Sky Uno e NOW alle 21:15. Poi si parte con i Bootcamp e la selezione diventa seria.