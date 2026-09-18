“Tyson”: Netflix racconta Mike Tyson senza filtri, in quattro episodi tra gloria e cadute

ROMA – C’è chi il proprio passato lo archivia in un cassetto e chi, invece, decide di riaprirlo davanti a milioni di persone. Mike Tyson ha scelto la seconda strada. Dalla difficile infanzia a Brooklyn alla conquista del titolo mondiale dei pesi massimi, passando per la fama, le cadute, le controversie e una vita impossibile da raccontare soltanto attraverso i suoi incontri. È questa la storia al centro di “Tyson”, la nuova docuserie di Netflix dedicata alla carriera dell’ex campione e all’uomo che si nasconde dietro il personaggio.

Netflix ha diffuso il trailer della serie, che arriverà sulla piattaforma il 13 ottobre e sarà composta da quattro episodi da circa un’ora ciascuno. Un cambiamento rispetto al progetto annunciato nel dicembre 2024, quando la docuserie era stata presentata come una produzione in tre parti.

DALLA STRADA AL TITOLO MONDIALE

Il racconto parte dalla Brooklyn della giovinezza di Tyson, prima che il pugilato lo trasformasse in una delle figure più riconoscibili dello sport mondiale. Nel 1986, a soli 20 anni, conquistò il titolo mondiale dei pesi massimi, diventando il più giovane campione della storia della categoria.

Da quel momento la sua carriera decollò a una velocità impressionante. Vittorie, titoli e una popolarità sempre più grande contribuirono a costruire il personaggio del “Baddest Man on the Planet”, uno dei soprannomi più legati alla sua immagine.

Ma “Tyson” non vuole fermarsi ai successi sul ring. La serie promette di entrare anche nella parte più complicata della sua storia, tra fama, pressioni, scelte personali, dipendenze, carcere, difficoltà finanziarie e controversie che hanno segnato profondamente la sua vita.

UNA VITA OLTRE IL RING

Il trailer lascia subito capire che il tono non sarà quello di una semplice celebrazione sportiva. Tyson ripercorre anche gli anni più turbolenti della sua vita, compreso il celebre episodio del 1997, quando durante il match contro Evander Holyfield morse l’orecchio dell’avversario.

Il racconto arriva poi fino al ritorno sul ring del 2024 contro Jake Paul, un incontro che ha riportato Tyson sotto i riflettori a distanza di anni dalla sua fase agonistica. L’evento è stato presentato da Netflix come il live sportivo più visto in streaming fino a quel momento.

A rendere il progetto ancora più personale saranno le testimonianze di persone vicine a Tyson, insieme ai suoi stessi ricordi. L’obiettivo è mostrare non soltanto il campione che il pubblico ha imparato a conoscere, ma anche l’uomo alle prese con le conseguenze della fama.

“DIPENDENTE DAL CAOS”

Ed è proprio qui che arriva una delle frasi più significative del trailer. Ripensando agli anni più movimentati della sua vita, Tyson si definisce “addicted to chaos”, cioè “dipendente dal caos”.

Una frase breve che riassume bene il tono della docuserie: non soltanto la gloria e i pugni sul ring, ma anche tutto ciò che è successo quando i riflettori sono rimasti accesi troppo a lungo.

Tyson, oggi 60enne, guarda quindi alla propria storia con gli occhi dell’uomo che è diventato nel frattempo. Nel trailer parla apertamente dei propri errori e della difficoltà di osservare il passato senza provare a riscriverlo. Anche i suoi figli intervengono nel racconto, mostrando un lato molto più familiare e privato dell’ex campione.

Alla regia c’è Floyd Russ, già dietro produzioni come Untold e American Manhunt: The Boston Marathon Bombing. La docuserie sarà disponibile su Netflix dal 13 ottobre.

E NON FINISCE QUI

Netflix ha deciso di raddoppiare. In autunno arriverà infatti anche “Mike Tyson: Return of the Mike”, uno speciale dedicato a uno spettacolo dal vivo dell’ex pugile.

Il progetto, in arrivo il 3 novembre, è un one-man show registrato al Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood, in Florida, e diretto da Kiki Tyson, moglie dell’ex campione.

Il tono, questa volta, sarà decisamente diverso: meno ricostruzione e più ironia, con Tyson pronto a raccontarsi anche attraverso il lato comico della propria storia e a scherzare sulle esperienze che hanno segnato la sua vita.

Prima, però, toccherà alla docuserie. Quattro episodi per tornare sul ring più importante di tutti: quello della memoria. E stavolta, a parlare, non saranno soltanto i suoi pugni.