GF Vip, Megan Ria rompe il silenzio su Elodie: “Non so cosa le abbia dato fastidio”

ROMA – È bastato un “unfollow” su Instagram per trasformare un rapporto tra colleghe e amiche in uno dei piccoli misteri del gossip dell’estate. Ora, con l’ingresso di Megan Ria nella Casa del Grande Fratello Vip, la questione è tornata inevitabilmente a galla: perché Elodie ha smesso di seguirla?

A riaprire il caso è stata Selvaggia Lucarelli, che durante la prima puntata del reality ha chiesto direttamente alla ballerina cosa fosse successo con la cantante. Megan, però, inizialmente ha preferito non entrare nei dettagli, spiegando di non voler parlare di quelli che ha definito “gossip beceri”.

La storia, però, non è finita lì. Nella notte, parlando con alcuni compagni di avventura, Megan ha raccontato qualcosa in più e ha dato la propria versione della vicenda.

La ballerina ha lavorato per anni nel corpo di ballo di Elodie, seguendola tra tour e concerti. Poi, durante l’estate, il legame sui social si è interrotto senza spiegazioni pubbliche. Da quel momento sono partite le ipotesi più disparate, alimentate anche dalle vecchie voci sul rapporto tra Megan e Franceska Nuredini, oggi compagna della cantante e a sua volta ex ballerina.

IL MISTERO DELL’UNFOLLOW

Il punto di partenza è semplice: Elodie ha smesso di seguire Megan Ria sui social dopo il periodo trascorso insieme professionalmente. Il gesto ha attirato l’attenzione soprattutto per il rapporto che la ballerina aveva instaurato con Franceska.

Alcune immagini del passato, nelle quali Megan e Franceska apparivano particolarmente affettuose, avevano alimentato sui social l’ipotesi che dietro l’unfollow potesse esserci la gelosia della cantante. Una ricostruzione, però, rimasta nel campo delle indiscrezioni e mai confermata direttamente da Elodie.

Megan, dal canto suo, ha escluso proprio questa spiegazione. Nella Casa ha chiarito che quei gesti affettuosi non avevano alcun significato romantico: erano semplicemente il suo modo di dimostrare affetto alle persone a cui vuole bene.

“ELODIE NON SI È INGELOSITA”

Secondo Megan, quindi, Elodie non si sarebbe allontanata per una presunta gelosia nei confronti di Franceska. La ballerina ha però ammesso che qualcosa nel suo comportamento potrebbe aver infastidito la cantante.

“C’è solo qualcosa che le ha dato fastidio in un mio comportamento”, ha raccontato la neo concorrente.

Il punto è che Megan non saprebbe nemmeno quale sia stato quel comportamento. Le due, infatti, non avrebbero mai avuto un vero confronto per chiarire cosa sia successo.

Ed è proprio qui che il piccolo mistero dell’unfollow rimane aperto: Megan riconosce che qualcosa potrebbe aver incrinato il rapporto, ma non conosce il motivo preciso dell’allontanamento.

FRANCESKA IN MEZZO AL GUADO

Nel racconto notturno finisce inevitabilmente anche Franceska Nuredini. Megan ha ribadito che tra loro non ci sarebbe mai stata una relazione, ma soltanto una forte amicizia.

Secondo la ballerina, però, il loro rapporto si sarebbe raffreddato proprio dopo la vicenda con Elodie. Franceska, racconta Megan, avrebbe preferito non schierarsi e prendere le distanze, evitando di trovarsi nel mezzo tra le due.

L’ALTRA IPOTESI: L’INGRESSO AL GF VIP

Sul web circola intanto anche una ricostruzione diversa. Secondo l’influencer Deianira Marzano, l’unfollow potrebbe essere arrivato in relazione proprio alla partecipazione di Megan al reality.

La ballerina avrebbe informato Elodie del suo ingresso nella Casa e, secondo questa versione, la cantante non avrebbe preso bene la scelta. “Una scelta normalissima che, però, Elodie avrebbe preso male”, ha scritto Marzano riferendosi al defollow arrivato a stretto giro.

Anche questa, però, resta un’indiscrezione e non una spiegazione confermata dalla diretta interessata.

Per ora, quindi, restano due versioni parallele e soprattutto manca la parola di Elodie. Megan ha raccontato ciò che sa e ciò che pensa sia successo, escludendo la pista della gelosia e spiegando di non conoscere il motivo esatto dell’unfollow.

Il mistero, insomma, resta aperto.