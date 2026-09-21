Resident Evil da record. 108 milioni nel primo weekend e la saga è rinata davvero

ROMA – Sette film, due reboot falliti, una serie Netflix cancellata. E poi è arrivato Zach Cregger e ha cambiato tutto. I numeri del primo weekend di Resident Evil non lasciano spazio a interpretazioni: il nuovo adattamento ha incassato circa 60 milioni di dollari negli Stati Uniti da 3.684 cinema, conquistando il primo posto del box office nordamericano.

I NUMERI CHE FANNO LA STORIA

A livello globale, il reboot distribuito da Sony ha aggiunto 48,3 milioni di dollari dai mercati internazionali, raggiungendo 108,3 milioni worldwide nel weekend d’apertura, il miglior esordio globale mai registrato da un film di Resident Evil.

Il confronto con il passato racconta tutto: il record apparteneva fino a oggi a Resident Evil: Afterlife, che nel 2010 aveva debuttato con circa 26,7 milioni di dollari. Il nuovo film di Cregger ha incassato in tre giorni più di undici volte quella cifra.

Il solo weekend di apertura di Resident Evil ha già superato l’incasso mondiale complessivo del film originale del 2002, fermo a 102,9 milioni di dollari, e quello di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, reboot del 2021 che aveva chiuso la propria corsa al botteghino con 41,9 milioni di dollari.

IN ITALIA: PRIMO POSTO CON 1,4 MILIONI

In Italia il reboot della saga horror ha debuttato con 1.440.852 euro e 169.942 spettatori, conquistando il primo posto del box office nel weekend del 17-20 settembre.

PERCHÉ HA FUNZIONATO

Il nuovo film ha beneficiato di una ricezione più forte rispetto al precedente reboot del 2021. Deadline riporta che il film da 75 milioni di budget sta ancora aspettando un piccolo numero di mercati internazionali, tra cui Giappone e Cina, quindi il totale del weekend di apertura non è ancora la cifra finale.



Con 48,3 milioni di dollari raccolti fuori dagli Stati Uniti, Resident Evil rappresenta il miglior debutto internazionale del 2026 per un film horror, superando i 36,6 milioni di dollari ottenuti da Backrooms.