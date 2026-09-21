Me Contro Te, dai video al tribunale: “Spingono i bambini a comprare”

ROMA – Un clic per passare dal gioco allo shopping. È proprio questo passaggio a essere finito sotto i riflettori nel caso che coinvolge i Me Contro Te. Luigi Calagna e Sofia Scalia, la coppia di creator conosciuta da milioni di bambini e famiglie, sono al centro di un’azione legale promossa da Consumerismo No Profit.

L’associazione contesta alcune modalità con cui contenuti e prodotti vengono presentati sul sito e sull’app del duo. Il ricorso è stato depositato il 14 settembre 2026 al Tribunale di Palermo.

Prima di tutto, però, una precisazione: non c’è nessuna condanna. Si tratta di contestazioni avanzate da Consumerismo che dovranno essere valutate dal tribunale.

DAL VIDEO ALLO SHOP, IN UN CLIC

Il punto della questione è abbastanza semplice. Secondo Consumerismo, all’interno dell’universo digitale dei Me Contro Te non ci sarebbe una separazione abbastanza evidente tra ciò che serve a intrattenere i bambini e ciò che invece li porta verso un acquisto.

Nel mirino c’è, tra le altre cose, la presenza di inviti come “Vai allo shop!” all’interno di un ambiente frequentato anche da bambini e preadolescenti.

Per l’associazione, questo potrebbe configurare una pratica commerciale aggressiva, proprio perché rivolta a un pubblico particolarmente giovane. Vengono inoltre contestate alcune informazioni che, secondo Consumerismo, non sarebbero abbastanza chiare per gli utenti, comprese quelle relative al venditore, alle condizioni di acquisto, alla garanzia e al diritto di recesso.

PUBBLICITÀ E PRIVACY

La questione non riguarda soltanto lo shopping.

Nel ricorso Consumerismo solleva anche dubbi sulla riconoscibilità della pubblicità, sostenendo che il confine tra contenuti di intrattenimento e messaggi commerciali dovrebbe essere particolarmente chiaro quando il pubblico comprende bambini.

C’è poi il tema della privacy dei minori. L’associazione contesta alcune modalità di gestione del consenso ai cookie e dei dati degli utenti e chiede, tra le altre cose, maggiore attenzione alla verifica dell’età e al consenso dei genitori.

COSA CHIEDE CONSUMERISMO

L’obiettivo dell’azione non è ottenere un risarcimento, ma far cambiare le modalità contestate.

Tra le richieste c’è anche quella di eliminare l’invito “Vai allo shop!” dall’ambiente dedicato ai contenuti per bambini oppure renderlo accessibile soltanto dopo un filtro sull’età. Consumerismo chiede inoltre una separazione più chiara tra contenuti e pubblicità e informazioni più semplici e uniformi sulla società che gestisce il servizio.

Per i cookie, invece, l’associazione chiede che le possibilità di accettare o rifiutare il consenso siano presentate in maniera equivalente.

Saranno ora i giudici a valutare le contestazioni e a stabilire se le pratiche indicate nel ricorso abbiano effettivamente violato le norme richiamate dall’associazione.

UN MONDO SEGUITISSIMO DAI PIÙ PICCOLI

La vicenda riguarda un universo digitale tutt’altro che piccolo. I Me Contro Te contano circa 7,31 milioni di iscritti su YouTube, 1,6 milioni di follower su Instagram e 3,5 milioni su TikTok.

Numeri che spiegano perché la questione abbia attirato l’attenzione: quando contenuti, personaggi e prodotti convivono nello stesso mondo digitale, distinguere il gioco dalla pubblicità può diventare più complicato, soprattutto per un bambino.

Per ora, quindi, nessun verdetto. C’è un ricorso depositato a Palermo e una serie di contestazioni che dovranno essere esaminate. Per Luì e Sofì, questa volta, la nuova sfida non arriva da un video: arriva dalle aule di tribunale.