Trump lo ha nominato ambasciatore di Hollywood in tv ma Stallone non aveva detto sì

ROMA –A gennaio 2025 Trump annunciò su Truth Social di aver nominato Sylvester Stallone “ambasciatore speciale” di Hollywood. Solo adesso, in un’intervista al Sunday Times, l’attore racconta com’è andata davvero: aveva già detto no e la notizia della sua nomina l’ha scoperta dal telegiornale.

LA SEQUENZA DEGLI EVENTI

Prima dell’annuncio pubblico, Trump aveva contattato Stallone per proporgli il ruolo. L’attore aveva risposto con un no chiaro: “Ho detto ‘grazie e ciao’, perché è impossibile.” Il motivo lo aveva spiegato a Trump in modo diretto: “Hollywood è come degli stati feudali. Hanno i loro piccoli regni. Non puoi entrare e dire a sei studios come fare le cose.”

Nonostante il rifiuto, Trump aveva proceduto con l’annuncio pubblico su Truth Social , includendo Stallone nel terzetto di ambasciatori senza informarlo. L’attore ha raccontato al Sunday Times di aver scoperto la propria nomina guardando il telegiornale: “Stavo guardando la tv una sera e dicono: ‘Quindi Stallone e Mel Gibson e Jon Voight saranno…’ E ho pensato: ‘Cosa?’ Perché se me lo avessero chiesto dall’inizio, avrei detto che non è possibile.

QUASI DUE ANNI DOPO

L’intervista al Sunday Times arriva quasi due anni dopo quell’annuncio. E la domanda che rimane aperta è semplice: cosa hanno effettivamente fatto i tre ambasciatori in tutto questo tempo? La risposta di Stallone, almeno, è implicita, il piano non avrebbe mai potuto funzionare, rimane il no secco al presidente americano.

CHI È STALLONE IN QUESTO CONTESTO

Stallone non è un avversario di Trump. È un sostenitore dichiarato, aveva introdotto il presidente alla gala dell’America First Policy Institute chiamandolo il “secondo George Washington”. Ma ha sempre tenuto a precisare: “Non sono un animale politico. Sono quasi un ateo politico.” Un supporter che non si lascia nominare senza essere stato consultato.