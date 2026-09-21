Gpt-6 Astra decifra un messaggio della Prima guerra mondiale: una possibile soluzione dopo 108 anni

ROMA – C’è un messaggio che da 108 anni aspettava qualcuno capace di leggerlo. Cifrato dall’esercito tedesco nelle ultime settimane della Prima guerra mondiale, era finito nella lista dei crittogrammi considerati irrisolvibili. Poi è arrivato Gpt-6 Astra, l’ultimo modello di OpenAi, e in pochi minuti ha fatto quello che generazioni di crittografi non erano riuscite a fare.

UN ENIGMA TRA I CINQUANTA RIMASTI

Il testo faceva parte di un elenco di cinquanta cifrari tedeschi della Grande Guerra mai decodificati, raccolto dal portale specializzato tedesco Scienceblogs.de. Secondo la ricostruzione dello sviluppatore noto online come Prinz, che ha condotto l’esperimento e pubblicato i risultati il 17 settembre, il messaggio venne trasmesso via radio il 27 novembre 1918 e cifrato con il sistema ADFGVX, tra i più usati dall’esercito tedesco nel conflitto. Il meccanismo era in due fasi: prima ogni lettera veniva sostituita con una coppia di caratteri scelti solo tra A, D, F, G, V e X tramite una griglia 6×6, poi l’intero messaggio veniva rimescolato per colonne seguendo una parola chiave. Risultato, per chi non ha la chiave: una sequenza che sembra priva di senso.

LA PAROLA CHE NESSUNO AVEVA OSATO PROVARE

Astra ha individuato la chiave da solo: “Truppenverschiebung”, termine tedesco che indica lo spostamento di truppe, diciannove lettere che applicate ai 170 caratteri del messaggio generano diciotto colonne da nove simboli più una da otto. Il modello ha ricostruito l’ordine originale delle colonne e restituito il testo in chiaro. Il dettaglio più curioso riguarda proprio quella parola chiave: gli storici la ritenevano in uso solo a partire dal 9 dicembre 1918, quasi due settimane dopo la data della trasmissione. Un crittografo umano, di fronte a quella discrepanza, l’avrebbe probabilmente scartata. Astra l’ha provata comunque, fuori dalla finestra temporale prevista, e ha funzionato.

UN INCROCIATORE A SEBASTOPOLI

Decifrato, il messaggio si è rivelato un rapporto di intelligence navale: informava dell’arrivo di un incrociatore britannico a Sebastopoli il giorno 24 e avvertiva che una squadra alleata sarebbe seguita il 26. Non è rimasto solo un esercizio accademico. Il contenuto è stato incrociato con gli archivi navali britannici dell’epoca, che confermano l’attracco della nave inglese Hms Canterbury a Sebastopoli proprio il 24 novembre 1918, nel pieno degli interventi alleati in Crimea durante la fase finale della guerra civile russa.

IL CONTESTO: UN MODELLO APPENA NATO

Gpt-6 Astra è stato lanciato da OpenAi il 3 settembre, appena due settimane prima di questo risultato. Sui benchmark ufficiali il salto rispetto al modello precedente, Gpt-5.6 Sol, era già stato descritto come netto. Ma è proprio in un caso d’uso imprevisto, la crittoanalisi storica su un archivio di documenti militari di oltre un secolo fa, che il modello ha attirato più attenzione online che nelle tabelle tecniche.

Restano altri 49 messaggi nella lista di Scienceblogs.de, ancora chiusi dentro le loro sequenze di lettere.