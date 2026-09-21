Shakira torna a Madrid con il suo tour: cinquantacinquemila spettatori all’Iberdrola Music

ROMA – La febbre per la musica latina ha travolto la capitale spagnola con l’arrivo di Shakira, protagonista di un concerto evento da cinquantacinquemila spettatori presso la struttura dell’Iberdrola Music di Madrid. La tappa madrileña, inserita all’interno della residenza europea del celebre tour Las Mujeres Ya No Lloran, ha visto migliaia di fan accorrere da ogni angolo d’Europa per assistere a una delle produzioni dal vivo più imponenti dell’anno.



L’artista ha mantenuto tutte le promesse, regalandosi e regalando al pubblico una serata di pura festa.



UNA SCALETTA TRA GRANDI CLASSICI E NUOVE HIT

Sul palco allestito nell’area di Villaverde, trasformata per l’occasione in una vera e propria arena per grandi eventi, la cantante sudamericana ha ripercorso i momenti chiave della sua carriera. Tra coreografie travolgenti, scenografie luminose ed effetti speciali, lo spettacolo ha alternato le recenti hit da classifica ai successi storici del suo repertorio.



La risposta del pubblico è stata caldissima fin dalle prime note, trasformando lo spazio all’aperto in un coro unanime che ha accompagnato l’esibizione per oltre due ore.

MADRID CAPITALE DELLA MUSICA DAL VIVO



L’evento conferma il ruolo centrale di Madrid nella geografia dei grandi tour internazionali e la straordinaria risposta di pubblico riservata alla star colombiana. L’organizzazione dell’Iberdrola Music ha gestito un afflusso record di spettatori, confermando la capacità delle grandi infrastrutture cittadine di ospitare produzioni di livello mondiale.



Per la popstar, le tappe spagnole rappresentano una conferma del legame viscerale con il pubblico europeo, pronto a registrarsi da tutto esaurito per ogni data in programma.