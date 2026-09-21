Chanel Totti, il racconto sulla separazione di Totti e Ilary: “Sui social tante cose non vere. L’ho vissuta male”

ROMA – Per anni ha visto la sua famiglia finire al centro di titoli, commenti e ricostruzioni. Ora Chanel Totti, 19 anni, ha deciso di raccontare per la prima volta in tv come ha vissuto la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo ha fatto a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, parlando soprattutto della distanza tra ciò che viene raccontato fuori casa e quello che una famiglia vive davvero tra le proprie mura.

“L’HO VISSUTA MALE”

“Sulla separazione dei miei genitori l’ho vissuta male”, ha raccontato Chanel. La fine del matrimonio è infatti diventata rapidamente un caso mediatico, tra commenti, indiscrezioni e ricostruzioni che hanno accompagnato la vicenda.

Ed è stato proprio il rumore intorno alla separazione a pesare particolarmente su di lei. “Sui social e in giro parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere”, ha spiegato. Poi una frase che racchiude bene il suo punto di vista: “Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi”.

Chanel non è entrata nei dettagli della separazione e non ha cercato di aggiungere una nuova versione a una storia già raccontata a lungo. Ha invece sottolineato quanto possa essere diversa la realtà vissuta dentro una famiglia rispetto a quella che arriva all’esterno.

IL PESO DI ESSERE “FIGLIA DI”

La separazione non è stato l’unico tema affrontato nel salotto di Toffanin. Chanel ha raccontato anche il rapporto con la notorietà con cui è cresciuta e quella sensazione di essere osservata, soprattutto da bambina, prima ancora che per se stessa per il fatto di essere “figlia di”.

Un disagio che, in alcune occasioni, arrivava anche nelle situazioni più semplici. Per esempio, quando iniziava un nuovo sport, preferiva farlo insieme a un’amica che già conosceva, così da sentirsi più tranquilla e protetta.

Crescere con due genitori così conosciuti ha inevitabilmente significato avere addosso uno sguardo pubblico fin da piccola. Oggi, però, Chanel sembra sempre più interessata a raccontare la propria esperienza e a costruire la sua identità al di là del cognome che porta.

“SE MIA MADRE È CONTENTA, LO SONO ANCH’IO”

L’intervista ha toccato anche il nuovo capitolo della vita di Ilary Blasi. Il 13 settembre la conduttrice ha sposato l’imprenditore Bastian Müller e Chanel ha raccontato con semplicità come ha accolto la notizia.

La sua risposta è stata diretta: “Se lei è contenta, lo sono anch’io”. Poche parole che raccontano il rapporto con la madre senza aggiungere altro al lungo racconto pubblico seguito alla fine della relazione con Francesco Totti.

IL SOGNO DI DIVENTARE MAMMA GIOVANE

Guardando al futuro, la 19enne ha parlato anche dei suoi desideri personali. Tra questi c’è quello di diventare mamma giovane, per poter costruire un giorno con i propri figli un rapporto simile a quello che oggi ha con Ilary Blasi, anche grazie alla poca differenza d’età.

Nel corso dell’intervista, Chanel ha così raccontato alcuni aspetti più personali della sua vita, dal modo in cui ha vissuto la separazione dei genitori alla difficoltà di crescere sotto i riflettori. Un racconto rimasto sul piano personale, senza entrare nei dettagli di una vicenda familiare che, come ha sottolineato lei stessa, conosce davvero soltanto chi l’ha vissuta da vicino.