Jeremy Clarkson mette all’asta tre auto del Grand Tour, il motivo resta un mistero

ROMA – Se c’è una cosa che Jeremy Clarkson ci ha insegnato in decenni di scorribande televisive, è che l’amore per i motori sfiora spesso l’irrazionale. Eppure l’ex volto di Top Gear e The Grand Tour ha deciso di fare spazio nel fienile della sua fattoria dell’Oxfordshire. Mette in vendita tre delle auto sopravvissute alle folli avventure del programma che ha condotto per anni su Amazon Prime Video con Richard Hammond e James May.

Le vetture andranno all’asta sabato 14 novembre al NEC Classic Motor Show di Birmingham, nella vendita organizzata da Iconic Auctioneers. Nessun prezzo di riserva: se le aggiudicherà chi rilancerà più degli altri.

LA LANCIA DELL’ULTIMO VIAGGIO

Tra le tre spicca una Lancia Montecarlo Spider del 1982, blu Lotus. È l’auto guidata da Clarkson in “One for the Road“, l’ultima puntata del Grand Tour: il viaggio tra Zimbabwe e Botswana che nel settembre 2024 ha chiuso un sodalizio televisivo cominciato più di vent’anni prima, ai tempi di Top Gear. Per l’occasione la Lancia è stata modificata con fanali posteriori della Ferrari 308, quattro terminali di scarico, cerchi della Delta Integrale e sedili in tessuto al posto della pelle originale. A differenza di molte auto usate sul set, Clarkson non l’ha restituita a fine riprese: l’ha comprata. Un gesto insolito, che dice quanto ci tenga.

L’ALFA CHE NON VOLEVA VENDERE

C’è poi un’Alfa Romeo GTV6 del 1983, comparsa in “Well Aged Scotch” (2019), quando Clarkson accompagnò May e Hammond lungo la North Coast 500, l’itinerario costiero della Scozia settentrionale. Ne aveva già posseduta una, l’aveva venduta e se n’era pentito amaramente. Finché non ne ha scovata un’altra: l’ha comprata per 10mila sterline da un ottantatreenne che ci aveva fatto appena 20mila miglia.

LA LINCOLN DEL LOCHDOWN

Chiude il trio una Lincoln Continental Mark V del 1978, vista nello speciale “Lochdown” (2021), girato in Scozia durante le restrizioni per la pandemia. Questo transatlantico terrestre ha accompagnato Jezza tra le stradine scozzesi, dove si è incastrato più volte con scarsa eleganza. Dopo la consueta dose di maltrattamenti televisivi, la Continental è sopravvissuta ed è rimasta al conduttore.

UN MISTERO DA FATTORIA

Il motivo della vendita non è stato spiegato. Clarkson si è limitato a dire: “Di questi tempi capita raramente che riesca a guidarle o a godermele, queste auto speciali e piuttosto famose, quindi probabilmente è meglio che finiscano nelle mani di qualcuno che possa farlo”. Per saperne di più bisognerà aspettare la prossima stagione di Clarkson’s Farm, la serie sulla sua vita da agricoltore nei Cotswolds: lo annuncia la stessa Iconic Auctioneers.