Taylor Swift riceverà il primo premio alla regia della storia degli MTV VMA. E diventerà l’artista più premiata di sempre

ROMA – Trent’anni di MTV Video Music Awards e un premio alla regia non era mai esistito. Domenica 27 settembre esisterà. E la prima persona a riceverlo è Taylor Swift.

IL NUOVO PREMIO

CBS e MTV hanno annunciato che Swift riceverà il primo Artist Director Honors nella storia degli MTV VMA, un riconoscimento che celebra “artisti musicali innovatori il cui lavoro dietro la macchina da presa ha ampliato le possibilità del videoclip e fatto avanzare l’arte della narrazione visiva”.

PERCHÉ SWIFT

La carriera di Swift come regista è iniziata ufficialmente nel 2020 con il videoclip di “The Man”, che le è valso il premio a Miglior Direzione agli stessi VMA. Nel 2021 è arrivato “All Too Well: The Short Film”, che ha ottenuto Video dell’Anno, Miglior Video Formato Lungo e Miglior Direzione ai VMA 2022.



Nel corso degli anni ha diretto anche “Cardigan”, “Willow”, “Anti-Hero”, “Bejeweled”, “Lavender Haze”, “Karma” con Ice Spice, “The Fate of Ophelia” e “Opalite”. Swift è stata nominata sette volte come migliore regista ai VMA, vincendo in quattro occasioni.

IL RECORD STORICO

Attualmente Swift è a pari merito con Beyoncé come artista più premiata nella storia dei VMA, con 30 trofei ciascuna. Il nuovo riconoscimento la porterà a 31, rendendo Taylor Swift l’artista più premiata di sempre nella storia degli MTV Video Music Awards.

LE NOMINATION COMPETITIVE

Il premio alla regia non è l’unica ragione per seguire la cerimonia di domenica. Swift arriva con nove nomination competitive, tra cui Video dell’Anno, Artista dell’Anno e Miglior Direzione, seconda solo a Madonna, che guida la classifica con 11 candidature tra cui Video dell’Anno per “Confessions II – The Film”.

LA CERIMONIA

I 2026 MTV Video Music Awards si terrano domenica 27 settembre al Peacock Theatre di Los Angeles. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su CBS e MTV, con streaming su Paramount+ Premium. Madonna aprirà lo show. Conduce Snoop Dogg.