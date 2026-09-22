Da stuntman a “fixer”: Brad Pitt torna nei panni di Cliff Booth nel sequel scritto da Tarantino

ROMA – Baffi biondi, capelli lunghi e un’auto da demolition derby lanciata contro una nuvola di polvere californiana. Bastano pochi secondi di trailer per capire che il Cliff Booth del 2026 non è più lo stuntman spensierato di “C’era una volta a… Hollywood“. Netflix ha pubblicato lunedì il primo trailer completo di “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth“, il film che riporta Brad Pitt nei panni del personaggio otto anni dopo gli eventi raccontati da Quentin Tarantino nel film del 2019.

Questa volta, però, la Hollywood che fa da sfondo alla storia è cambiata. Siamo nel 1977, lontani dall’atmosfera nostalgica degli anni Sessanta, e Cliff si ritrova alle prese con un mestiere decisamente diverso. Il suo talento nel risolvere i problemi, invece, sembra essere rimasto intatto.

OMICIDI, RICATTI E UN NUOVO MESTIERE

La storia è ambientata nella Los Angeles del 1977, quando la parentesi hippie è ormai un ricordo e il cinema americano ha voltato pagina. Cliff Booth ha lasciato alle spalle il lavoro da stuntman al fianco dell’attore Rick Dalton e conduce una vita apparentemente più tranquilla: di giorno lavora come barista e proiezionista in un cinema di quartiere, mentre di notte viene chiamato a risolvere problemi scomodi per conto delle grandi major.

Naturalmente, “risolvere problemi” nel suo caso non significa esattamente seguire il manuale delle buone maniere.

Il trailer mostra un Cliff più adulto, con il look tipico degli anni Settanta, coinvolto in una storia che mette insieme criminalità, ricatti e personaggi poco raccomandabili. La sinossi ufficiale di Netflix la riassume con una formula piuttosto eloquente: “Omicidi, ricatti, furti, estorsioni: solo un’altra estate a Hollywood”.

Tra i volti che incrociano la strada di Booth c’è anche quello di un divo televisivo interpretato da Scott Caan. Quello che sulla carta potrebbe sembrare un incarico come tanti si trasforma così in una faccenda molto più complicata.

TARANTINO SCRIVE, FINCHER DIRIGE

La vera particolarità del progetto, però, sta dietro la macchina da presa. La sceneggiatura porta la firma di Quentin Tarantino, ma il regista ha scelto di non dirigere personalmente il film. A farlo è David Fincher, che torna così a lavorare con Brad Pitt dopo “Seven”, “Fight Club” e “Il curioso caso di Benjamin Button”.

La scelta segna anche un cambio di tono rispetto al film del 2019. La Hollywood colorata e nostalgica di Tarantino lascia spazio a un’ambientazione più cupa e inquieta, quella della Los Angeles di fine anni Settanta.

Nel nuovo film manca invece Leonardo DiCaprio. L’attore era stato preso in considerazione per un cameo nei panni di Rick Dalton, ma ha scelto di non partecipare. Il trailer, però, gioca proprio sull’assenza del personaggio: Cliff spiega di aver smesso di fare da controfigura a Dalton perché “Rick è ingrassato troppo”, una battuta che richiama direttamente il rapporto tra i due nell’originale.

Per Fincher si tratta inoltre del ritorno al cinema dopo “Gone Girl”, uscito nel 2014. Il progetto avrebbe un budget vicino ai 200 milioni di dollari, cifra che lo renderebbe la produzione più costosa nella carriera dei due autori.

QUANDO ESCE AL CINEMA

“The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” arriverà nelle sale IMAX il 25 novembre, con un’uscita cinematografica esclusiva di due settimane, prima di approdare su Netflix il 23 dicembre.

E per chi vorrà continuare la storia anche lontano dallo schermo, Tarantino ha preparato un’altra sorpresa: l’8 dicembre uscirà il romanzo companion “The Adventures of Cliff Booth”, pensato per ampliare l’universo del personaggio.

Cliff Booth ha quindi cambiato decennio, mestiere e look. Una cosa, però, sembra essere rimasta la stessa: la sua capacità quasi naturale di finire sempre dentro ai guai. E, a giudicare dal trailer, questa volta ce ne saranno parecchi.