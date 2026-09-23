Da Warhol a Dalí, ad Arona apre un museo con 556 opere: per pochi giorni ci sarà anche Picasso

ROMA – Fino a pochi mesi fa era un capannone vuoto e chiuso da decenni, nel cuore di Arona. Sabato 26 settembre quello stesso edificio, l’ex macello comunale di via Trieste, riapre con una nuova vita: diventa la sede di un museo con oltre 500 opere d’arte moderna e contemporanea, firmate da nomi come Andy Warhol, Salvador Dalí e Giorgio de Chirico. E, solo per pochi giorni, ci sarà anche un’opera di Pablo Picasso.

Il nuovo Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Fanny Usellini” nasce ad Arona, cittadina di circa 13mila abitanti sul Lago Maggiore, in provincia di Novara. Il taglio del nastro è fissato alle 11 di sabato 26 settembre e darà il via a una giornata di festa che proseguirà fino a mezzanotte, tra spettacoli, apertura degli spazi permanenti e temporanei e un buffet aperto a tutti.

UNA COLLEZIONE DI FAMIGLIA, CENTO ANNI DI ARTE

Il cuore del museo è una donazione. Lo scorso 13 luglio, in uno studio notarile di Milano, la famiglia Sansone Usellini ha consegnato al sindaco di Arona Alberto Gusmeroli 556 opere tra dipinti e sculture, per un valore complessivo stimato in oltre un milione di euro.

Il nome scelto per il museo richiama Fanny Usellini Sansone, nata a Milano nel 1939 e scomparsa nel 2018. Era figlia del pittore Gianfilippo Usellini, docente di Pittura all’Accademia di Brera e legato ad Arona negli ultimi anni della sua vita, e moglie dello storico e critico d’arte Luigi Sansone, che curerà la direzione artistica del nuovo spazio.

La collezione attraversa oltre un secolo di storia dell’arte, dal Futurismo alle ricerche più recenti, passando per l’astrattismo lombardo, il Movimento Arte Concreta e le sperimentazioni tra Fluxus e Arte Concettuale degli anni Sessanta e Settanta.

Tra gli artisti italiani presenti figurano, oltre a de Chirico e Renato Guttuso, Lucio Fontana, Bruno Munari, Enrico Baj, Piero Manzoni e Fausto Melotti. Sul fronte internazionale ci sono invece Dalí, Joseph Beuys, Marc Chagall e altri protagonisti dell’arte moderna e contemporanea.

E poi c’è Warhol, con una presenza che porta nella collezione anche un tocco decisamente pop. Le opere saranno organizzate in diverse sezioni, pensate per accompagnare il pubblico attraverso i principali movimenti rappresentati nella raccolta.

DALL’EX MACELLO A UNA CASA PER L’ARTE

Il museo occupa un’area di circa 1.770 metri quadrati, tra gli edifici e il cortile esterno dell’ex macello comunale. Il progetto, avviato nel 2019, ha portato alla riqualificazione dell’intero complesso, con un investimento complessivo di 2,191 milioni di euro sostenuto da Fondazione Cariplo, Regione Piemonte e Comune di Arona.

Il risultato è un cambio di destinazione piuttosto curioso: un luogo nato per una funzione completamente diversa diventa ora uno spazio dedicato all’arte e alla cultura.

NON SOLO QUADRI: UN POLO DI INCLUSIONE SOCIALE

Il progetto, però, non è stato pensato soltanto come uno spazio espositivo. Il “Fanny Usellini” nasce anche come Polo di Inclusione Sociale, con percorsi formativi e occupazionali rivolti a persone con disabilità o in condizioni di fragilità.

Il coinvolgimento riguarderà diverse attività del museo, dalla reception alla biglietteria fino alla caffetteria. È previsto anche un punto ristoro, “Il Novecento“, pensato come parte integrante del progetto.

E PER L’APERTURA ANCHE UN PICASSO

La sorpresa più attesa arriverà proprio nei primi giorni di apertura. Ad annunciarla nelle scorse settimane è stato il sindaco Gusmeroli: ad Arona arriverà temporaneamente anche un dipinto di Pablo Picasso, che resterà esposto soltanto per pochi giorni prima di lasciare il museo.

Una presenza breve, ma destinata a rendere ancora più particolare l’esordio del nuovo spazio. Il primo cittadino l’aveva definita “la notizia delle notizie”. E, almeno per qualche giorno, Arona avrà davvero un Picasso in più da raccontare.