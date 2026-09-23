Ingoiare una batteria. Aspettare tre giorni. E poi dissolversi nel corpo senza lasciare niente

ROMA – Le capsule elettroniche ingeribili esistono già, misurano parametri, rilasciano farmaci, stimolano l’apparato digerente. Il problema è sempre stato lo stesso: come alimentarle? Le batterie tradizionali non si dissolvono nel corpo, e recuperarle richiede un intervento. Adesso c’è una risposta diversa.

LA SCOPERTA

Un gruppo di ricercatori, tra cui Giovanni Traverso del MIT, ha sviluppato una batteria ingeribile capace di alimentare dispositivi medici nell’apparato digerente dei maiali fino a tre giorni. Il prototipo, descritto sulla rivista Nature Chemical Engineering, potrebbe rendere superfluo un intervento per recuperare la fonte di energia al termine di una terapia o di un monitoraggio temporaneo.

COME È FATTA

La struttura utilizza cellulosa nanofibrillare, una lega di magnesio, triossido di molibdeno e un elettrolita biodegradabile, mentre uno strato di cera controlla la velocità di degradazione. Il risultato è un dispositivo sottile come un foglio di carta, flessibile e biocompatibile, progettato per resistere all’ambiente acido e umido dello stomaco per il tempo necessario, per poi dissolversi.



COSA PUÒ FARE

La soluzione proposta dai ricercatori eroga fino a 1,84 volt ed è stata pensata per affrontare acidi, umidità e movimento del tratto gastrointestinale, senza trasformarsi in un ospite troppo resistente.



Sensori, strumenti per verificare l’assunzione dei medicinali e dispositivi temporanei potrebbero ricevere energia senza essere condannati a conservarne per sempre la sorgente.

LA CAUTELA CHE SERVE

Lo studio è preclinico, è stato condotto su animali e non dimostra alcuna efficacia terapeutica nell’uomo. Non è ancora un dispositivo disponibile, ma è la prova che la direzione è quella giusta. Una batteria che si mangia, funziona tre giorni e poi sparisce: sembra fantascienza, ma è uscito ieri su Nature.