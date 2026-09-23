Apple ha aperto una sala concerti a Londra. 600 posti, 48 altoparlanti e ogni show diventa un disco in Spatial Audio

ROMA – Apple ha già gli AirPods, Apple Music, Apple Music Radio e gli Spatial Studios di Los Angeles. Adesso ha anche una sala concerti tutta sua, nel cuore di Londra, dentro uno degli edifici più iconici della capitale britannica.

DOVE E COS’È

Apple ha annunciato l’apertura di Apple Music Hall, una nuova venue dedicata alla musica dal vivo situata all’interno della storica Battersea Power Station di Londra, dove si trova il quartier generale londinese del gigante di Cupertino.



Pensata per rafforzare il legame tra artisti e pubblico, la struttura ospiterà concerti dal formato intimo ma supportati da tecnologie di produzione di livello professionale.

COME FUNZIONA

La capienza è di 600 persone, ma la caratteristica distintiva è il palco, largo circa dodici metri e riconfigurabile per allestimenti frontali tradizionali o disposizioni a platea centrale. Attorno al pubblico è installato un sistema audio spaziale composto da quarantotto diffusori, pensato per restituire le performance in un ambiente sonoro immersivo.



Dietro le quinte, la struttura funziona come un vero studio di produzione: due sale di registrazione e missaggio permettono di catturare ogni concerto in multitraccia e di realizzarne il mix in Spatial Audio, in diretta o in un secondo momento.

NON SOLO PER CHI È IN SALA

Le performance verranno trasmesse in streaming in tutto il mondo, così i fan fuori Londra potranno seguire questi show a numero chiuso senza doverci essere fisicamente. Con l’apertura della venue, anche tutti i conduttori e i programmi londinesi di Apple Music Radio trasferiscono la loro sede in nuovi studi radiofonici dentro Battersea.

LE PAROLE DI APPLE

Oliver Schusser, vicepresidente di Apple Music e dei contenuti internazionali, ha dichiarato: “Il profondo legame di Apple con la musica risale agli inizi della nostra storia, dal lancio dell’iPod al lungo percorso dell’iTunes Music Festival, fino alla nascita di Apple Music.



Oggi, con l’apertura di Apple Music Hall, facciamo un ulteriore passo avanti nel nostro impegno nei confronti degli artisti e dei fan, sostenendo la musica dal vivo in modi che solo Apple può offrire.”

Apple Music Hall aprirà al pubblico il 28 settembre.