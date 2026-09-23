Hayden Panettiere è morta per overdose accidentale. Il fentanyl e un mix di farmaci: la conferma del medico legale

ROMA – Hayden Panettiere non c’è più dal 16 agosto. Oggi, a più di un mese dalla sua morte, arriva la conferma ufficiale di quanto in molti temevano e di una storia di dipendenza che lei stessa aveva raccontato pubblicamente, senza nascondersi.

LA CONFERMA

L’ufficio del coroner della contea di Greenville ha confermato che il decesso è avvenuto per un’overdose accidentale provocata dagli effetti tossici del fentanyl insieme ad altri principi attivi, tra cui alprazolam, metocarbamolo, quetiapina e il metabolita 4-ANPP.



I soccorritori e il personale medico giunti sul posto avevano tentato manovre avanzate di rianimazione cardiaca, ma ogni sforzo si era rivelato vano.

COSA È SUCCESSO IL 16 AGOSTO

Panettiere si trovava nel suo appartamento in Carolina del Sud con il fidanzato Brian Hickerson e il fratello di lui, Zach Hickerson, quando è morta il 16 agosto. L’allarme era scattato già nel pomeriggio a seguito di una telefonata al numero d’emergenza 911.



I primi interventi con la somministrazione di Narcan, il farmaco antagonista impiegato per invertire le crisi da overdose da oppioidi, non avevano prodotto alcun effetto.

LE SETTIMANE PRIMA DELLA MORTE

Secondo il rapporto ottenuto dall’Associated Press, la 36enne era stata in un centro di riabilitazione a Malibu, in California, solo poche settimane prima della sua morte. Sul corpo non erano presenti segni di violenza e le indagini non hanno evidenziato elementi sospetti o indizi di reato. La morte è stata classificata come accidentale.

CHI ERA HAYDEN PANETTIERE

Prima della morte Panettiere aveva parlato pubblicamente della sua dipendenza da alcol e oppioidi, iniziata quando era adolescente, e dei suoi problemi durante il percorso di recupero. Era diventata famosa da bambina e aveva raggiunto la notorietà internazionale con le serie televisive Heroes e Nashville.