Avengers: Endgame torna al cinema con una scena in più: ecco cosa cambia nella versione Extra

ROMA – Sette anni dopo, la storia che sembrava aver chiuso un’epoca del Marvel Cinematic Universe torna sul grande schermo. Da giovedì 24 settembre arriva nei cinema italiani “Avengers: Endgame Extra“, una nuova versione del film del 2019 pensata per riportare i fan nella Saga dell’Infinito, ma anche per accompagnarli verso quello che arriverà dopo.

La novità principale è già nel nome: Avengers: Endgame rientra nelle sale in una versione “Extra“, con immagini e audio rimasterizzati e, soprattutto, una nuova scena dopo i titoli di coda pensata per introdurre Avengers: Doomsday, il prossimo film degli Avengers, atteso al cinema dal 16 dicembre.

COSA CAMBIA DAVVERO NEL FILM

Marvel Studios ha chiarito che la storia resta quella del 2019: nessun montaggio alternativo e nessuna scena eliminata reinserita all’interno del film. L’operazione riguarda soprattutto la qualità tecnica della proiezione, con un lavoro di rimasterizzazione pensato per il grande schermo, comprese le sale certificate IMAX e Infinity Vision.

La vera novità è quindi il materiale aggiunto, pensato per creare un collegamento diretto con il prossimo grande appuntamento della Marvel. Secondo quanto riportato da siti specializzati come Sugarpulp, la nuova versione porta la durata complessiva a 185 minuti, contro i 181 del montaggio originale. Un’aggiunta contenuta, dunque, ma sufficiente a rendere questa edizione la più lunga mai distribuita al cinema da Marvel Studios. Le prevendite sono aperte dal 1° settembre.

LA STRATEGIA DIETRO IL RITORNO

Non è un caso che Marvel abbia scelto proprio Endgame per riaccendere l’attenzione sul suo universo cinematografico. Il film del 2019, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo e prodotto da Kevin Feige, ha incassato oltre 2,7 miliardi di dollari nel mondo, riunendo in un’unica storia molti dei protagonisti costruiti nel corso degli anni e arrivando alla conclusione di un arco narrativo iniziato nel 2008 con Iron Man.

Ora il ritorno in sala arriva a pochi mesi da Avengers: Doomsday e permette allo studio di riportare il pubblico dentro una storia che ha segnato il franchise, aggiungendo allo stesso tempo un elemento inedito. La scena post-credit diventa così il punto di passaggio tra due momenti diversi della saga: il ritorno a una storia già conosciuta e l’attesa per quella che deve ancora arrivare.

PERCHÉ TORNARE A VEDERLO IN SALA

Per chi lo vide nel 2019, ritrovare sul grande schermo l’apertura dei portali o l’ingresso in campo degli Avengers significa tornare a uno dei momenti più riconoscibili del cinema supereroistico degli ultimi anni. Per chi invece non c’era, è l’occasione di scoprire al cinema il film che ha chiuso la prima grande fase del Marvel Cinematic Universe.

Ma questa volta c’è un motivo in più per non avere troppa fretta di uscire dalla sala. Nel 2019, restare seduti fino alla fine dei titoli di coda era soprattutto un’abitudine da appassionati Marvel, nella speranza di trovare qualche anticipazione sul futuro. Dal 24 settembre, con Endgame Extra, il futuro della saga sarà invece parte dell’esperienza stessa.