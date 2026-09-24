Primo volo autonomo coast-to-coast: un Cessna attraversa gli USA per oltre 5.000 km senza intervento del pilota

ROMA – È partito da Concord, in California, l’8 settembre. Poco più di una settimana dopo è arrivato dall’altra parte degli Stati Uniti, nelle Outer Banks della North Carolina, dopo aver percorso 3.199 miglia, circa 5.148 chilometri. La parte più curiosa, però, è un’altra: per tutta la traversata il pilota di sicurezza a bordo non ha impartito alcun comando ai controlli. Joby Aviation ha annunciato il 18 settembre quello che definisce il primo volo autonomo coast-to-coast completato negli Stati Uniti.

Il protagonista è un Cessna 208B Grand Caravan trasformato da Joby in un banco di prova per la propria tecnologia di volo autonomo, identificato come J208. Il velivolo è decollato dal Buchanan Field Airport di Concord e ha raggiunto il Dare County Regional Airport, nella Carolina del Nord, con una serie di tappe intermedie. A bordo era presente un pilota di sicurezza, mentre il volo veniva supervisionato da terra da un Remote Pilot.

COME FUNZIONA IL SISTEMA J208

L’idea non è quella di programmare una rotta e lasciare che l’aereo la segua fino alla destinazione. Il sistema di autonomia di Joby è progettato per gestire direttamente diverse fasi della missione: dal rullaggio al decollo, dalla navigazione alla crociera, fino all’atterraggio. Durante la traversata ha inoltre dimostrato di poter modificare la rotta in tempo reale per evitare temporali e condizioni meteorologiche severe.

La supervisione, intanto, avveniva da terra. Il pilota remoto aveva il ruolo di Pilot in Command, seguendo l’operazione, aggiornando il piano di volo e mantenendo i contatti con il controllo del traffico aereo attraverso le radio standard del velivolo. Era presente anche un pilota a bordo come ulteriore livello di monitoraggio.

La tecnologia combina sistemi di percezione basati su radar, LiDAR e visione per costruire una rappresentazione dell’ambiente e aiutare l’aereo a orientarsi e reagire alle condizioni di volo. Joby sta sviluppando questa architettura come parte del proprio programma Superpilot.

LE TAPPE, TRA TRAFFICO AEREO E LOGISTICA

Il viaggio non è stato una lunga linea tracciata da una costa all’altra. Il percorso ha incluso diverse fermate, ognuna legata a una dimostrazione specifica: Phoenix, in Arizona, per mostrare le capacità del sistema in un aeroporto di aviazione generale molto trafficato; Fort Worth, in Texas, dove è stata presentata la possibilità di utilizzare l’autonomia per la logistica; e la Shaw Air Force Base, in South Carolina, per una dimostrazione legata alle operazioni militari.

Proprio Phoenix ha rappresentato uno dei passaggi più interessanti. Secondo Joby, il J208 ha operato nel traffico di uno degli aeroporti di aviazione generale più trafficati degli Stati Uniti, riuscendo anche a ricalcolare la rotta per aggirare temporali e maltempo senza che il pilota di sicurezza dovesse intervenire.

Dopo l’arrivo nelle Outer Banks, il Cessna ha effettuato anche un passaggio a bassa quota vicino a Kitty Hawk, non lontano dal luogo del primo volo dei fratelli Wright del 1903. Un curioso incrocio tra gli inizi dell’aviazione e una possibile nuova fase della sua evoluzione.

NON È UN ESPERIMENTO ISOLATO

Per Joby, il volo coast-to-coast arriva al termine di una serie di test già portati avanti con la stessa tecnologia. L’azienda afferma di aver superato le 400 missioni e le 800 ore di volo automatizzato in spazi aerei controllati e non controllati. Il sistema è stato inoltre utilizzato in tre esercitazioni militari statunitensi.

L’obiettivo va quindi ben oltre l’idea di costruire un Cessna capace di volare senza qualcuno ai comandi. Joby sta lavorando su possibili applicazioni nell’aviazione cargo, nel trasporto medico, nella risposta alle emergenze e nella logistica della difesa, soprattutto per raggiungere rapidamente aree remote o difficili da servire con le modalità tradizionali.

UNA DIMOSTRAZIONE, NON ANCORA UN AEREO SENZA PILOTA

C’è però una distinzione importante. Parlare di un aereo “senza pilota” rischia di essere fuorviante: il J208 opera con un modello di autonomia supervisionata, con un pilota remoto responsabile della missione e, in determinate operazioni, un pilota o un monitor a bordo. La novità sta nel fatto che, durante questa traversata, il pilota di sicurezza presente sul Cessna non ha effettuato alcun input sui comandi.

La scelta di partire da un Cessna Caravan già esistente ha inoltre un significato preciso. Joby può testare la propria tecnologia di autonomia su una piattaforma già collaudata, invece di aspettare lo sviluppo e la certificazione di un nuovo velivolo. È un approccio che, secondo l’azienda, potrebbe rendere più semplice l’impiego dell’autonomia anche per il trasporto di merci e altre missioni specializzate.

E ADESSO?

La traversata da California a North Carolina è soprattutto una dimostrazione tecnologica. Non significa che i normali voli passeggeri siano pronti a partire domani senza pilota: il J208 sta infatti continuando il suo tour negli Stati Uniti, con altre tappe e dimostrazioni dedicate a diversi scenari operativi.

Nel frattempo, il dettaglio più suggestivo resta quello del finale. Dopo oltre 5.000 chilometri percorsi in autonomia, il Cessna è arrivato vicino a Kitty Hawk, uno dei luoghi simbolo della nascita dell’aviazione moderna.