Andrea Presti torna a puntare tutto su Las Vegas: per la quarta volta al Mr. Olympia

ROMA – C’è chi a Las Vegas gioca ai tavoli verdi e chi, invece, si gioca tutto sotto le luci di un palco. Tra i 22 nomi della Men’s Open, la categoria regina del bodybuilding senza limiti di peso, c’è anche quello di Andrea Presti. Il 39enne bodybuilder italiano torna al Mr. Olympia, la competizione più importante del bodybuilding professionistico, per la quarta volta in carriera.

Da oggi al 27 settembre Las Vegas diventa così il centro del bodybuilding mondiale. Per Presti è il quarto viaggio sul palco dell’Olympia, dopo le partecipazioni del 2021, 2022 e 2023.

QUATTRO VOLTE SUL PALCO DEI GIGANTI

Il debutto nella categoria Open risale al 2021, quando Presti riportò l’Italia sul palco del Mr. Olympia dopo 28 anni di assenza. Nei due anni successivi arrivarono altre due partecipazioni consecutive, con il 2023 come miglior risultato: dodicesimo posto nella classifica finale a Orlando, in Florida.

Poi sono arrivate due stagioni senza Las Vegas. Il pass per il 2026 è tornato nelle sue mani grazie alla vittoria conquistata nel novembre 2025 all’Everest Muscle Stars Poland Pro di Varsavia. Un successo che gli ha garantito la qualificazione per l’edizione di quest’anno.

GLI AVVERSARI DA BATTERE

Nella Open il parterre non scherza. Tra i 22 atleti iscritti ci sono Brandon Curry, campione nel 2019, Derek Lunsford, vincitore nel 2023 e nel 2025, e Samson Dauda, che ha conquistato il titolo nel 2024. Ci saranno anche Nick Walker, Regan Grimes, James Hollingshead, Andrew Jacked e altri nomi di primo piano del circuito.

Non ci sarà invece Hadi Choopan, campione nel 2022. Il bodybuilder iraniano ha annunciato il ritiro dall’edizione 2026 alla vigilia della gara.

Il Mr. Olympia 2026 si svolge a Las Vegas dal 24 al 27 settembre, mentre le competizioni principali sono concentrate tra venerdì 25 e sabato 26. Le finali della Men’s Open sono in programma sabato sera all’Orleans Arena.

L’OBIETTIVO SI CHIAMA COLUMBU

La quarta presenza riporta inevitabilmente alla storia del bodybuilding italiano e a Franco Columbu, il nome azzurro più famoso della disciplina. Il sardo partecipò al Mr. Olympia sei volte tra il 1972 e il 1981 e conquistò il titolo assoluto nel 1976 e nel 1981, oltre ad aver vinto la classe leggeri nel 1974 e nel 1975, quando il regolamento prevedeva ancora le divisioni di peso.

Presti guarda proprio a quel percorso: dopo la quarta qualificazione, l’obiettivo dichiarato è tornare ancora una volta sul palco dell’Olympia e avvicinarsi a uno dei record che appartengono alla storia italiana del bodybuilding.

FUORI DAL PALCO

Lontano dai pesi, Presti ha anche un lato decisamente meno muscolare. Si definisce un “super nerd“, è appassionato di manga e anime e non nasconde l’amore per il basket. Nel 2023 ha inoltre fondato la Fondazione Maurizio Presti, intitolata al padre, con l’obiettivo di favorire l’accesso allo sport dei giovani in condizioni economiche svantaggiate attraverso una rete di palestre e centri sportivi.

Lo scorso 9 luglio, nella sede del Coni a Roma, ha ricevuto anche una laurea honoris causa in Sports Sciences and Human Performance.

Sul fronte social, intanto, la sua platea ha superato complessivamente il milione di follower tra Instagram, TikTok e YouTube.

E proprio parlando del palco che lo aspetta a Las Vegas, Presti ha riassunto così il significato dell’Olympia: “Mister Olympia per me è un sogno, nutro un profondo rispetto per questo evento. Lo potrei fare altre dieci volte e lo descriverei sempre allo stesso modo”.