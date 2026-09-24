Una 18enne genovese canta una canzone del 2012 a X Factor. E in 24 ore la rimanda in Top 10

ROMA – Una canzone del 2012, una ragazza di 18 anni, un palco di X Factor. E il giorno dopo, una classifica ribaltata. È la storia di Alice Fregoso e di come un’audizione televisiva può resuscitare un brano dopo quattordici anni di silenzio.

CHI È ALICE

Alice Fregoso arriva da Genova, frequenta il Liceo Linguistico e ha 18 anni. Si presenta alla seconda puntata delle Auditions di X Factor 2026 raccontando il suo diciottesimo compleanno trascorso in Cina durante una gita scolastica, gag linguistiche comprese. Poi prende il microfono e canta “Disfruto” di Carla Morrison.

COSA È SUCCESSO SUL PALCO

L’esibizione le è valsa il pass diretto ai Bootcamp, la seconda fase di selezione. Ha convinto tutti: da Francesco Gabbani, cui è venuta la pelle d’oca, a Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi. Quattro sì.

L’EFFETTO SPOTIFY

In attesa della terza e ultima puntata di audizioni, attualmente “Disfruto” è all’ottavo posto della Top 50 di Spotify Italia, davanti ad artisti come Shiva, Madame, Sfera Ebbasta, Ultimo, 22simba e Karol G. Un brano uscito quattordici anni fa mai scomparso, ma mai in classifica in Italia e che in meno di 48 ore è diventato uno dei più ascoltati del Paese.

L’EFFETTO SOCIAL

Il post Instagram di Sky con la performance di Alice ha superato quota 9 milioni di visualizzazioni, la gran parte proveniente da Paesi come Russia, Francia, Germania e Argentina, con quasi 500mila like e quasi 5mila commenti in tutte le lingue.

LA REAZIONE DI CARLA MORRISON

La stessa Carla Morrison su Instagram ha dapprima fatto una storia con la voce rotta dall’emozione, poi ha commentato un video della ragazza mentre canta “Disfruto” nella sua cameretta, scrivendo: “Alice, canti meravigliosamente!”

Una canzone messicana del 2012, una studentessa genovese e un palco televisivo. A volte basta una voce per cambiare tutto.