Nessun risarcimento per la morte di Michele Merlo dopo la sentenza civile

ROMA – Si chiude con una decisione amara per la famiglia di Michele Merlo il capitolo della causa civile intrapresa per accertare le responsabilità legate alla scomparsa del ventottenne cantautore. Il Tribunale ha respinto le istanze risarcitorie presentate dai familiari dell’artista, noto al grande pubblico con il nome d’arte di Mike Bird durante la partecipazione al talent show Amici.



La sentenza stabilisce che non vi sono gli estremi per riconoscere un indennizzo economico legato all’assistenza medica ricevuta nei giorni precedenti la tragica scomparsa.

LA RICOSTRUZIONE DELLA TRAGEDIA E LE PERIZIE

Michele Merlo si era spento nel giugno del 2021 presso l’ospedale Maggiore di Bologna a causa di un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia promielocitica acuta. I familiari avevano avviato le azioni legali sostenendo che una diagnosi tempestiva da parte dei primi medici che lo avevano visitato avrebbe potuto salvare la vita al giovane.



Tuttavia, le perizie tecniche e le valutazioni dei consulenti nominate nel corso del procedimento hanno evidenziato la complessità del quadro clinico, portando i giudici alla decisione di rigettare la richiesta di risarcimento.

IL DOLORE E IL RICORDO DEI FAMILIARI

La sentenza lascia un profondo amaro in bocca ai genitori di Michele, che in questi anni si sono spesi senza sosta per fare luce su ogni dettaglio della vicenda e per mantenere viva la memoria del figlio attraverso associazioni e iniziative benefiche.



La vicenda dell’artista ha segnato profondamente l’opinione pubblica e il mondo della musica italiana, che continua a ricordarlo per la sua sensibilità e per i brani lasciati in eredità al pubblico di giovani che lo ha amato.