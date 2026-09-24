Allarme sui rischi dell’intelligenza artificiale per i minori dall’ex dirigente Google Tom Siegel

ROMA – L’evoluzione rapida delle architetture di intelligenza artificiale pone sfide educative e di sicurezza senza precedenti per le famiglie. A lanciare un chiaro segnale di allarme è Tom Siegel, ex dirigente di Google con una profonda conoscenza dei meccanismi interni della Silicon Valley.



In un intervento destinato a fare discussione, l’esperto ha evidenziato come l’accesso incontrollato dei minorenni a chatbot sofisticati e strumenti generativi possa provocare danni psicologici significativi, esponendo i più piccoli a contenuti distorti o a dinamiche di forte dipendenza emotiva.

LA VULNERABILITÀ DEI RAGAZZI DI FRONTE AGLI ALGORITMI

Secondo la disamina di Siegel, i bambini e gli adolescenti non possiedono ancora le sovrastrutture cognitive necessarie per comprendere i limiti delle macchine. Il rischio principale consiste nel fatto che i minori finiscano per attribuire forma di empatia reale e autorevolezza assoluta a modelli di linguaggio progettati unicamente per simulare conversazioni umane.



Questo tipo di interazione prolungata rischia di compromettere lo sviluppo delle competenze sociali, alterando la percezione della realtà, delle relazioni umane e della propria identità digitale.

L’URGENZA DI REGOLE SEVERE PER LE PIATTAFORME

L’ex dirigente sottolinea come la sola vigilanza dei genitori non possa bastare di fronte a sistemi studiati per trattenere l’attenzione degli utenti il più a lungo possibile. Diventa quindi indispensabile un intervento normativo deciso che imponga alle aziende sviluppatrici di integrare protezioni rigide per gli account dei minori, limitare i meccanismi di interazione continuativa e garantire maggiore trasparenza sugli algoritmi.



Senza regole chiare, il rischio è quello di consegnare la salute mentale delle future generazioni a un esperimento tecnologico privo di controllo.