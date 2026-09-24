La Terra supera sette limiti su nove: il nuovo “check-up” del pianeta lancia l’allarme

ROMA – Se la Terra avesse una cartella clinica, oggi ci sarebbe parecchio da discutere con il medico. Secondo il nuovo Planetary Health Check, pubblicato dal Potsdam Institute for Climate Impact Research (Pik), sette delle nove grandi soglie di sicurezza del pianeta sono state superate. E, cosa ancora più preoccupante, la pressione su tutte e sette continua ad aumentare.

Il concetto di planetary boundaries è stato sviluppato nel 2009 da un gruppo internazionale di scienziati guidato da Johan Rockström, oggi direttore del Pik.

Non si tratta quindi di nove interruttori che, una volta superati, fanno precipitare il pianeta nel caos. Sono più simili a dei segnali sul cruscotto: indicano quanto ci stiamo allontanando dalle condizioni considerate relativamente sicure. Il problema è che, secondo l’ultimo rapporto, sette di queste soglie sono state oltrepassate e tutte hanno raggiunto il livello di superamento più alto mai registrato.

SETTE CAMPANELLI D’ALLARME

Le nove soglie riguardano alcuni dei meccanismi fondamentali che permettono alla Terra di restare abitabile e relativamente stabile: cambiamento climatico, integrità della biosfera, uso del suolo, acqua dolce, cicli di azoto e fosforo, sostanze di origine antropica, acidificazione degli oceani, aerosol atmosferici e strato di ozono.

A essere oltre il limite sono cambiamento climatico, integrità della biosfera, cambiamento dell’uso del suolo, acqua dolce, flussi biogeochimici, introduzione di sostanze di nuova origine antropica e acidificazione degli oceani. In pratica, si va dalla perdita di biodiversità alla deforestazione, passando per l’alterazione del ciclo dell’acqua e l’eccessiva presenza di azoto e fosforo nell’ambiente, legata soprattutto alle attività agricole.

C’è poi il capitolo delle cosiddette novel entities: sostanze e materiali introdotti dall’uomo negli ecosistemi, tra cui plastica e numerosi composti chimici di sintesi. L’ultima soglia a entrare nella zona di pericolo è stata invece quella dell’acidificazione degli oceani, superata nel 2025.

Il meccanismo è legato soprattutto all’anidride carbonica: gli oceani ne assorbono una parte consistente, contribuendo così a rallentare il riscaldamento, ma questo processo modifica la chimica dell’acqua e riduce la disponibilità di carbonato. Per molti organismi marini, compresi coralli e specie che costruiscono gusci o strutture calcaree, diventa così più difficile crescere e sopravvivere.

DODICI MESI DI ESTREMI

Il nuovo rapporto arriva dopo un periodo segnato da eventi estremi sulla terraferma e negli oceani.

Tra gennaio 2023 e settembre 2025, uno stress termico sufficiente a provocare lo sbiancamento ha interessato circa l’84,4% dell’area mondiale occupata dalle barriere coralline, nel più grande evento globale di sbiancamento mai osservato.

E il 2026 ha aggiunto altri record. In Europa occidentale, giugno e luglio hanno formato il periodo di due mesi più caldo mai registrato, accompagnato da condizioni di siccità in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito e da grandi incendi in diverse aree dell’Europa e del Canada. Temperature record sono state registrate anche in Giappone, Corea del Sud e in alcune zone del Medio Oriente.

NON È UN “GAME OVER”

Il dato può sembrare da film catastrofico, ma c’è una distinzione importante. Superare una soglia planetaria non significa che la Terra diventi improvvisamente invivibile.

Significa che aumenta il rischio di destabilizzare sistemi naturali dai quali dipendono anche la disponibilità di acqua, l’agricoltura, la biodiversità e la capacità degli ecosistemi di assorbire parte dell’anidride carbonica. E quando più pressioni si presentano contemporaneamente, gli effetti possono rafforzarsi a vicenda.

Il rapporto dedica particolare attenzione anche alla capacità di foreste, vegetazione e suoli di assorbire CO2. Calore, siccità, incendi e degrado degli ecosistemi possono ridurre questa funzione e, in alcune aree, trasformare quelli che oggi sono pozzi di carbonio in possibili fonti di emissioni. È uno degli aspetti che secondo i ricercatori merita maggiore attenzione nei prossimi anni.

DUE LIMITI SONO ANCORA NELLA ZONA SICURA

La situazione, però, non è tutta fuori controllo. Lo strato di ozono stratosferico e il carico di aerosol atmosferici restano entro la soglia considerata sicura.

Ed è forse uno dei messaggi più interessanti del rapporto: non tutti gli indicatori si muovono nella stessa direzione. Il caso dell’ozono dimostra che, quando la pressione su un sistema viene ridotta, anche le condizioni del pianeta possono migliorare.

Il Planetary Health Check 2026, quindi, non racconta una Terra arrivata al punto di non ritorno. Racconta piuttosto un pianeta sottoposto a pressioni sempre maggiori, con sempre meno margine di sicurezza in diversi dei suoi sistemi fondamentali.