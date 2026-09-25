Gli U2 tornano dopo nove anni. E portano con sé l’ultima voce di Dolly Parton

ROMA – Cinquant’anni fa, Larry Mullen Jr. attaccò un biglietto scritto a mano sulla bacheca della sua scuola di Dublino: “Batterista cerca musicisti per formare una band.” Era il 25 settembre 1976. Oggi, esattamente mezzo secolo dopo, gli U2 hanno annunciato il loro sedicesimo album e lo hanno fatto con il singolo più strano della loro carriera.

IL DISCO

“Carnaval De Luz” esce il 13 novembre 2026 per Island Records: dodici brani che esplorano spiritualità, amicizia, libertà e resistenza di fronte a forze oscure. Il disco è prodotto da Jacknife Lee, con cui la band lavora da “How to Dismantle an Atomic Bomb” del 2004.



Brian Eno ha co-scritto e suonato i sintetizzatori su tre brani, tra cui il brano di apertura “Go (Carnaval De Luz)”. Daniel Lanois suona la pedal steel guitar su “Torn”. Martin Garrix ha un credito come co-autore su “Glorify”, Ryan Tedder ha contribuito alla produzione di “Silencio”.

IL SINGOLO DI LANCIO: “SILENCIO”

Bono descrive l’album come “anarchico” e lo dimostra il primo singolo: “Silencio” è un brano punk conciso e rabbioso, già disponibile accompagnato da un video girato a Città del Messico e diretto dal duo di filmmaker Cliqua.



Dal punto di vista sonoro il disco mescola echi dei lavori più sperimentali della band con composizioni più rigorose, come “The Greatest Show On Earth”, “Glorify” e “Midnight Sunshine”.

L’ULTIMO REGALO DI DOLLY PARTON

L’ultimo brano dell’album, “Torn”, contiene quella che la band descrive come l’ultima performance vocale registrata da Dolly Parton, morta il 25 agosto scorso all’età di 80 anni. Il brano è stato co-scritto da U2, Parton e Johnny McDaid, affronta relazioni familiari spezzate attraverso un arrangiamento country. Non è un addio programmato è una registrazione che il tempo ha trasformato in qualcosa di molto più grande.

IL CONTESTO: 50 ANNI INSIEME

“È una straordinaria raccolta di canzoni, ha detto il bassista Adam Clayton. È la culmine del lavoro che tutti stanno facendo da 50 anni.” Le radici di “Carnaval De Luz” affondano nei due EP pubblicati a sorpresa all’inizio del 2026, “Days of Ash” e “Easter Lily”, registrati durante lo stesso periodo creativo del nuovo album.