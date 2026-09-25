Una 16enne di Phuket con una chitarra elettrica ha vinto America’s Got Talent. Il pubblico americano ha scelto lei

ROMA – Quando la giudice Mel B ha premuto il Golden Buzzer durante le semifinali, Nene Royal era già diventata qualcosa di più di una concorrente di un talent show era diventata un simbolo. Poi martedì sera ha vinto tutto.

CHI È NENE ROYAL

Rattikarn Amloy, in arte Nene Royal, ha 16 anni ed è originaria di Phuket, in Thailandia. La sua vittoria è storica: è la prima tailandese a vincere America’s Got Talent in tutta la storia del programma. Il governo thailandese l’aveva già nominata ambasciatrice del turismo e aveva coperto tutte le spese legate alla sua partecipazione.

IL PERCORSO NELLA COMPETIZIONE

Il suo percorso ad AGT è iniziato con un’audizione sulle note di “Zombie” dei Cranberries, che le è valsa quattro sì unanimi dalla giuria composta da Simon Cowell, Mel B, Sofía Vergara e Howie Mandel. Nelle semifinali ha eseguito “Black Hole Sun” dei Soundgarden, guadagnandosi il Live Golden Buzzer di Mel B che l’ha spedita direttamente in finale.

LA FINALE

Prima dell’annuncio del vincitore, Nene è salita sul palco insieme ai Linkin Park per eseguire “The Emptiness Machine” dall’album “From Zero” del 2024. Per la sua performance finale ha scelto “Seven Nation Army” dei White Stripes, ricevendo recensioni entusiastiche dalla giuria. Al momento dell’annuncio si è accasciata sul palco in lacrime di gioia.

COSA SUCCEDE ADESSO

Con la vittoria Nene si è aggiudicata il premio di un milione di dollari, circa 33 milioni di baht

e il titolo di vincitrice della stagione 21. In Thailandia la notizia ha scatenato un’ondata di orgoglio nazionale. La giovane di Phuket che aveva iniziato a suonare la chitarra da bambina per le strade della sua città è diventata la prima campionessa di AGT nella storia del suo Paese.