Grande Fratello Vip, la bestemmia in cucina che costa la Casa a Simone Annicchiarico

ROMA – Bastano pochi secondi davanti ai fornelli per chiudere un’avventura iniziata appena una settimana prima. Giovedì 24 settembre, nel primo pomeriggio, Simone Annicchiarico si trova vicino a Giancarlo Danto, alle prese con la cucina della Casa del Grande Fratello Vip. Non è in corso nessuna discussione, solo un commento a bassa voce sul piatto in preparazione. Ma tra quelle parole sussurrate scappa una bestemmia. Annicchiarico si porta subito le mani tra i capelli, come chi si accorge in tempo reale di aver sbagliato. Non basterà a evitare le conseguenze.

In serata arriva sui canali social ufficiali del programma il comunicato che chiude la sua partecipazione: “Il Grande Fratello ha deciso che Simone Annicchiarico deve abbandonare la Casa”.

LA REGOLA CHE NON AMMETTE ECCEZIONI

Il regolamento del reality di Canale 5 è noto da anni: chi pronuncia una bestemmia viene squalificato, senza appello. È già accaduto in altre edizioni del programma, e la produzione non ha fatto differenze nemmeno questa volta, nonostante Annicchiarico fosse in Casa da soli sette giorni e si fosse già ritagliato un ruolo centrale tra i concorrenti.

CHI È SIMONE ANNICCHIARICO

Nato a Roma nel 1970, Annicchiarico è conduttore televisivo, figlio dell’attore e comico Walter Chiari e dell’attrice Alida Chelli, entrambi scomparsi. Il debutto in tv risale al 1995, al fianco di Heather Parisi nel programma per bambini Arriba!!! Arriba!!!. Negli anni successivi ha condotto La valigia dei sogni su La7 e le prime edizioni di Italia’s Got Talent, oltre a essersi misurato, nel 2024, con il palco di Tale e Quale Show su Rai 1. Era entrato nella Casa il 17 settembre, alla prima puntata della nuova edizione, raccontando da subito il legame con i genitori.

UN’EDIZIONE APPENA INIZIATA

Il Grande Fratello Vip, alla nona edizione e condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste, aveva aperto i battenti da meno di due settimane. Tra i concorrenti restano, fra gli altri, Alex Belli, Guendalina Tavassi, Valeria Marini e Giulia Provvedi. Per Annicchiarico si tratta della più rapida delle uscite di questa edizione, e sui social non sono mancati i commenti di chi lo considerava tra i protagonisti più promettenti del gruppo.