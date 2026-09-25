X Factor, si chiude la caccia ai talenti: ieri l’ultima puntata delle audizioni

ROMA – La fase iniziale di X Factor giunge al termine. Con la puntata andata in onda ieri sera, il talent show ha chiuso ufficialmente il capitolo dedicato alle audizioni, portando a termine la lunga ricerca delle voci più promettenti del panorama musicale emergente.



L’ultimo appuntamento con le selezioni ha visto salire sul palco aspiranti cantanti e band pronti a giocarsi il tutto per tutto pur di ottenere i fatidici sì necessari per avanzare nella competizione e avvicinarsi al sogno dei live show.

LE SCELTE DEFINITIVE DELLA GIURIA

Il tavolo dei giudici è stato chiamato a prendere le decisioni finali per completare la rosa dei talenti. La serata è stata caratterizzata da esibizioni intense, momenti di forte commozione e gli inevitabili disaccordi tra i membri della giuria sulle potenzialità discografiche dei ragazzi.



Valutare le ultime performance ha richiesto una particolare attenzione, poiché ogni sedia assegnata in questa fase rappresenta un biglietto di sola andata verso le sfide più complesse e spietate del programma televisivo.

VERSO LA TEMUTA SFIDA DEI BOOTCAMP

Con le squadre ormai delineate sulla carta, l’attenzione del pubblico e dei concorrenti si sposta direttamente sul prossimo step del format. Dalla settimana prossima il programma entrerà nella delicata e temuta fase dei Bootcamp, dove la celebre meccanica delle sedie metterà a dura prova la tenuta psicologica dei talenti e la lucidità dei giudici.



Le selezioni si faranno ancora più stringenti, delineando in modo netto i volti che avranno accesso agli Home Visit e, successivamente, al palco dei live.