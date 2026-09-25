Jannik Sinner rinuncia al torneo di Pechino a causa di un infortunio al ginocchio

Roma – Arriva una brutta notizia per gli appassionati di tennis e per i tifosi azzurri. Con un messaggio pubblicato direttamente sul proprio profilo X, Jannik Sinner ha annunciato ufficialmente la rinuncia al China Open, il torneo ATP 500 in programma a Pechino, a causa di un infortunio al ginocchio.



Il problema fisico, emerso durante gli ultimi allenamenti di preparazione in vista della trasferta asiatica, ha costretto il tennista e il suo staff medico a prendere la difficile decisione di fermarsi per evitare complicazioni che potrebbero compromettere il finale di stagione.

I TEMPI DI RECUPERO E IL CALENDARIO

Nel suo messaggio social, il fuoriclasse italiano ha fatto sapere che la priorità attuale è garantire un recupero completo e senza forzature. Sinner si sottoporrà a un ciclo di terapie specifiche per sfiammare l’articolazione, con l’obiettivo di tornare in campo al cento per cento per i successivi impegni del circuito.



La rinuncia al torneo cinese rappresenta una pausa strategica necessaria per preservare la condizione fisica in vista dei grandi appuntamenti indoor, tra cui i Masters 1000 di fine anno e le attesissime ATP Finals di Torino.

L’ATTESA DELUSA PER I FAN ASIATICI

L’assenza di Sinner dal tabellone principale di Pechino modifica gli equilibri del torneo. Molti fan speravano di assistere a un nuovo ed emozionante scontro diretto con Novak Djokovic, che aveva recentemente confermato la sua presenza al China Open.



L’incontro tra i due campioni sul cemento asiatico era considerato uno dei momenti sportivi più attesi del mese, ma l’imprevisto fisico del tennista azzurro, confermato ufficialmente sui social, rimanda il confronto alle prossime competizioni internazionali.