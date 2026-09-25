Joe Jonas, tuffo di paura a Portofino: la caduta tra due barche durante la vacanza in Italia

ROMA – Un passo nel momento sbagliato, un’onda che sposta una barca e Joe Jonas finisce in acqua, proprio nello spazio tra due imbarcazioni. Quella che doveva essere una tranquilla giornata di vacanza a Portofino si è trasformata in pochi secondi in un momento di paura per il cantante dei Jonas Brothers, che ha raccontato l’incidente nel podcast “The Morgan Stewart Show”, pubblicato il 23 settembre.

Jonas era in Italia con la fidanzata Tatiana Gabriela, la conduttrice Morgan Stewart e il marito di lei, il musicista Jordan McGraw. Il gruppo aveva trascorso del tempo a bordo di uno yacht prima di dirigersi verso un ristorante sul mare. Per raggiungerlo era necessario passare su un piccolo tender, l’imbarcazione utilizzata per gli spostamenti tra lo yacht e la costa.

IL PASSAGGIO CHE VA STORTO

Il mare era mosso e il trasferimento non era così semplice. Jonas era il primo a dover passare da una barca all’altra, aiutato da un membro dell’equipaggio.

Poi, proprio mentre faceva il passo decisivo, qualcosa è andato storto. Secondo il racconto del cantante, un’onda ha spinto il tender lontano dallo yacht. Jonas ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua, finendo tra le due imbarcazioni.

A quel punto anche il membro dell’equipaggio che stava cercando di aiutarlo è finito in mare.

“È stato terrificante“, ha raccontato Jonas, spiegando di essere riemerso completamente vestito, con il telefono ancora in tasca e senza capire immediatamente cosa fosse appena successo.

LA RISALITA SUL TENDER

Il problema, però, non era ancora risolto. Jonas doveva allontanarsi dalle due barche e raggiungere un punto sicuro.

Il cantante ha raccontato di aver pensato alla scaletta dello yacht, ma di aver evitato di nuotare verso la parte posteriore dell’imbarcazione per la presenza dei motori. Ha quindi scelto di raggiungere il tender e salire direttamente a bordo.

Il primo tentativo, però, non è andato bene: Jonas ha raccontato di aver battuto lo stinco e di essere ricaduto in acqua. Al secondo tentativo è finalmente riuscito a rotolare sul tender, completamente bagnato.

Solo dopo, una volta passata l’adrenalina, ha iniziato a rendersi conto di quanto fosse stato pericoloso.

“VACANZA FINITA”

A vedere tutta la scena da vicino c’era Morgan Stewart, che ha raccontato di aver temuto per un momento che una delle due barche potesse colpire Jonas.

La sua reazione, però, è stata anche involontariamente ironica. “Vacanza finita. Stava per colpirlo in testa, perdiamo un Jonas Brother“, ha raccontato la conduttrice, ripensando a quei concitati secondi.

Anche Jonas, con il senno di poi, ha riconosciuto quanto la situazione avrebbe potuto essere seria. Ma la paura vera, ha spiegato, è arrivata soprattutto dopo.

IL PENSIERO ALLE FIGLIE

Circa un’ora e mezza più tardi, ormai al ristorante, il cantante ha raccontato alla fidanzata Tatiana quanto quell’episodio lo avesse scosso.

E proprio lì è arrivato il pensiero più importante. Jonas ha spiegato di aver sentito immediatamente il bisogno di chiamare le sue figlie, Willa e Delphine, avute con l’ex moglie Sophie Turner.

“Devo chiamarle. Devo vederle. Devo vedere i loro volti”, ha raccontato ripensando a quello che gli era passato per la testa una volta al sicuro.

Una caduta durata pochi secondi, quindi, ma abbastanza per ricordargli quanto velocemente possa cambiare una situazione apparentemente normale. Per fortuna, alla fine, quella vacanza italiana si è chiusa solo con un grande spavento, qualche vestito fradicio e una storia decisamente movimentata da raccontare.