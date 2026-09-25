Tony Effe, mostra la sua taglia 26 e scatena la bufera: “Siete schiavi del cibo e dei carboidrati”

ROMA – Prima la sfilata, poi la sfuriata. Tony Effe, rapper romano ed ex componente della Dark Polo Gang, si è filmato in auto mentre andava alla sfilata di Diesel per la Milano Fashion Week e ha mostrato ai follower il dettaglio di cui è più fiero del suo look: un paio di jeans da donna, taglia 26. Fin qui nulla di strano. Il problema è arrivato con il commento che ha accompagnato l’inquadratura, e che in poche ore ha acceso una polemica social.

“Vi dico solo che questa è una 26 da donna, avete capito?” ha detto il rapper nel video pubblicato sui suoi profili social, riferendosi a una misura che, a seconda del brand e della vestibilità a una XS o una S. Poi è arrivata la parte che ha fatto discutere di più: “Schiavi del cibo, schiavi dei carboidrati e degli zuccheri“, ha aggiunto, rivolto a chi non riesce a entrare in quei pantaloni.

LA SCENA IN MACCHINA

Il video, girato mercoledì mentre Tony Effe si dirigeva all’evento, mostra il look scelto per la sfilata: una felpa rosa con dettagli glitter e appunto i jeans da donna incriminati. Il rapper ha partecipato allo show come testimonial del marchio, per poi tornare sui social e trasformare l’outfit in un piccolo manifesto sul corpo e sull’alimentazione. Nei mesi scorsi aveva già raccontato ai follower un cambio di rotta nello stile di vita, tra corsa e allenamenti in palestra dopo anni di uso di marijuana, presentando la nuova forma fisica come il risultato di disciplina e sacrificio.

LA POLEMICA SUI SOCIAL

Le reazioni negative non si sono fatte attendere. Sotto ai post del rapper si sono accumulati commenti di chi ha fatto notare come definire “schiavo” chi non rientra in una taglia sia, quantomeno, una semplificazione pericolosa. Il nodo della critica riguarda soprattutto il pubblico che segue Tony Effe: in gran parte giovanissimo, e quindi più esposto al rischio di leggere quelle parole come un giudizio morale sul proprio corpo e sulle proprie abitudini a tavola.

POI ARRIVANO LE SCUSE

Dopo la pioggia di critiche, Tony Effe è tornato sull’argomento. In un successivo contenuto pubblicato sui social ha riconosciuto di aver usato parole che potevano risultare offensive, spiegando di non voler ferire nessuno.

Una precisazione arrivata quando ormai la frase aveva già iniziato a circolare ampiamente online.

Il caso, quindi, è partito da una semplice etichetta sui jeans ed è diventato l’ennesimo esempio di quanto rapidamente una provocazione sui social possa cambiare dimensione.

UN PERSONAGGIO ABITUATO ALLE POLEMICHE

Non è la prima volta che Tony Effe si ritrova al centro di un caso mediatico. A fine 2024 il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, lo aveva escluso dal concerto di Capodanno in piazza per alcuni testi giudicati in contrasto con la lotta alla violenza sulle donne, scelta che aveva spinto altri artisti in cartellone a ritirarsi per solidarietà. Il rapper aveva risposto organizzando un contro concerto tutto suo. Stavolta il terreno dello scontro non è la musica ma i pantaloni, e il pubblico che lo critica sui social sembra tutt’altro che pronto a fargli spazio in quella taglia 26.