Sabrina Carpenter e Tom Holland insieme nel biopic su Fred Astaire

ROMA – Sabrina Carpenter cambia ancora una volta palco. Dopo aver conquistato le classifiche musicali, la cantante torna al cinema e lo fa con un ruolo tutt’altro che semplice: interpreterà Ginger Rogers nel nuovo biopic dedicato a Fred Astaire, con Tom Holland nei panni del celebre ballerino e attore. Il film, ancora senza titolo ufficiale, sarà diretto da Paul King, regista di “Paddington” e “Wonka”, e prodotto da Sony Pictures. Al fianco di Holland e Carpenter ci sarà anche Margaret Qualley, scelta per interpretare Adele Astaire, la sorella maggiore di Fred e la sua prima importante partner artistica.

UNA POPSTAR CHE TORNA ALLE ORIGINI

Per Carpenter è quasi un ritorno a casa. Prima delle classifiche e dei grandi palchi c’è stata infatti la recitazione, con ruoli in serie come “Law & Order: Special Victims Unit”, “Orange Is the New Black” e “Girl Meets World”, fino al cinema con “The Hate U Give” e “Tall Girl”.

L’ultimo film in curriculum risale al 2022. Ora, dopo il grande successo ottenuto nella musica, la cantante torna davanti alla macchina da presa con un personaggio che le chiederà qualcosa in più della semplice recitazione.

Con Margaret Qualley, tra l’altro, c’è già un piccolo precedente: l’attrice ha co-diretto e co-interpretato il video di “House Tour”, brano di Carpenter.

GINGER E FRED, DIECI FILM INSIEME

La scelta di Sabrina Carpenter non è casuale. Nel film vestirà i panni di Ginger Rogers, una delle partner artistiche più celebri di Astaire e protagonista, insieme a lui, di alcuni dei musical più ricordati dell’epoca d’oro di Hollywood.

Astaire e Rogers debuttarono insieme nel 1933 con “Flying Down to Rio” e, tra il 1933 e il 1939, furono protagonisti di nove film prodotti dalla RKO Pictures. Tra questi ci sono titoli diventati classici come “Top Hat” e “Swing Time”.

La loro collaborazione, però, non finì lì. I due tornarono a lavorare insieme nel 1949 per “The Barkleys of Broadway“, questa volta con la Metro-Goldwyn-Mayer. In totale, saranno dieci i film condivisi dalla coppia, con “The Barkleys of Broadway” come unico titolo girato in Technicolor.

Un’eredità importante, quindi, per Carpenter, che dovrà dare nuova vita a una delle figure più riconoscibili della storia della danza e del cinema americano.

LA STORIA PARTE DA FRED E ADELE

Il film non si concentrerà soltanto sul rapporto professionale tra Astaire e Rogers. Al centro della storia ci sarà anche Adele Astaire, interpretata da Margaret Qualley.

Fred e Adele iniziarono a esibirsi insieme molto prima che Hollywood trasformasse Fred in una star internazionale. I due fratelli costruirono una carriera importante tra Broadway e il West End londinese, fino a diventare una coppia artistica affermata prima di prendere strade diverse.

Ed è proprio la figura di Adele uno degli elementi più particolari del progetto. Delle sue esibizioni di danza, infatti, non è sopravvissuto alcun filmato. Ricostruire sullo schermo quella parte della storia degli Astaire sarà quindi una delle sfide del film.

La sceneggiatura è stata scritta da King insieme a Steven Levenson e prende spunto dal libro “The Astaires: Fred & Adele” di Kathleen Riley, coinvolta nel progetto anche come consulente per la storia e la sceneggiatura.

HOLLAND TORNA A BALLARE

Se Sabrina Carpenter dovrà trasformarsi in Ginger Rogers, Tom Holland avrà il compito di diventare Fred Astaire.

L’attore britannico è legato al progetto ormai da diversi anni e aveva annunciato il suo coinvolgimento già nel 2021. Il ruolo lo riporta inoltre a una delle sue prime passioni: la danza.

Prima di diventare Spider-Man, Holland aveva infatti interpretato Billy Elliot sul palco del West End di Londra, dal 2008 al 2010. Astaire, però, è un’altra scuola.

Holland ha raccontato di aver affrontato le prime prove con entusiasmo, ma anche con una buona dose di terrore. L’obiettivo è ambizioso: niente controfigure per le sue sequenze di danza e numeri musicali realizzati, quando possibile, attraverso lunghi piani continui, in omaggio allo stile di Astaire.

QUANDO ARRIVERÀ?

Per il momento non c’è ancora una data ufficiale di uscita. Le riprese, secondo quanto dichiarato dallo stesso Holland a “Gq”, dovrebbero invece partire a gennaio 2027.