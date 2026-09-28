Leclerc si lascia scappare il motore in diretta tv, e lo sguardo dell’addetta stampa Ferrari diventa virale

ROMA – Domanda secca, risposta d’istinto, poi la mimica. Sabato 26 settembre, appena concluso il Gran Premio dell’Azerbaigian a Baku, Charles Leclerc si ferma ai microfoni di Sky Sport. La domanda riguarda la sua Ferrari: sulla SF-26 è stato utilizzato il motore Aduo 1 oppure il più recente Aduo 2?

Il pilota monegasco risponde senza pensarci troppo: “Avevo l’ultima specifica“.

Accanto a lui, però, c’è l’addetta stampa Ferrari. Appena sente la risposta, scuote la testa e lo fulmina con lo sguardo. Leclerc se ne accorge, porta una mano dietro la nuca e prova subito a capire se abbia appena rivelato qualcosa che la squadra preferiva tenere riservato.

“Non so se sto dicendo qualcosa che non dovevo dire, però pensavo si sapesse“, aggiunge con un sorriso.

Bastano pochi secondi e il video finisce sui social, dove la vera protagonista diventa quasi la reazione dell’addetta stampa.

LO SGUARDO CHE DICE TUTTO

Leclerc non sembra rendersi immediatamente conto di aver fornito un’informazione che Ferrari non aveva intenzione di confermare pubblicamente.

Poi incrocia lo sguardo della comunicazione della squadra e capisce che forse la risposta è stata un po’ troppo precisa.

UN DETTAGLIO CHE FERRARI VOLEVA TENERE RISERVATO

Dietro quel “ultima specifica” c’è però un dettaglio tecnico importante. Aduo è il meccanismo previsto dalla Fia che consente ai costruttori che risultano più indietro nelle prestazioni di introdurre determinati aggiornamenti alla power unit nel corso della stagione.

Dopo le prime valutazioni della Fia sul rendimento dei motori termici del 2026, Ferrari risultava oltre il 4% indietro rispetto al riferimento individuato nella Red Bull Ford. Da qui la possibilità di beneficiare del numero massimo di aggiornamenti previsti, arrivando così all’Aduo 1 e successivamente all’Aduo 2.

La seconda specifica ha fatto il suo debutto a Monza, ma il suo esordio non è stato particolarmente fortunato. L’unità era infatti finita nel violento incidente di Leclerc alla Parabolica ed era stata rispedita a Maranello per i controlli.

A Madrid Ferrari aveva quindi scelto di non montarla sulla vettura numero 16. Prima di Baku, il motore era tornato disponibile, ma la squadra aveva preferito non rivelare quale versione sarebbe stata utilizzata, anche per non offrire informazioni utili agli avversari.

Ed è proprio qui che la risposta di Leclerc diventa interessante: con poche parole, il pilota avrebbe confermato davanti alle telecamere di essere sceso in pista a Baku con l’Aduo 2, la versione più recente.

Non significa automaticamente che Ferrari abbia svelato un segreto capace di cambiare gli equilibri della Formula 1. Ma è comunque il genere di informazione tecnica che una squadra può decidere di non condividere, soprattutto quando riguarda la configurazione della propria monoposto.

UNA GARA IN CUI I RETTILINEI HANNO PARLATO

Il siparietto è arrivato al termine di una gara non semplice per Ferrari. Leclerc era partito dalla prima fila dopo una qualifica molto positiva, ma ha chiuso il GP al quarto posto, fuori dal podio. Davanti a lui sono arrivati Max Verstappen, Lando Norris e Isack Hadjar.

Durante la gara, inoltre, il monegasco ha dovuto fare i conti con la velocità delle Red Bull sui lunghi rettilinei di Baku. In alcuni tratti, secondo le analisi della telemetria, la vettura di Hadjar riusciva a guadagnare circa 10 km/h sulla Ferrari.

Lo stesso Leclerc ha ammesso di aver avuto pochi margini per difendersi sul dritto. E dopo la gara ha sottolineato la necessità per Ferrari di portare nuovi aggiornamenti per ridurre il distacco dai principali rivali.