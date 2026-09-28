Il segreto è nelle consonanti: così i cani riescono a distinguere le parole come gli esseri umani

ROMA – Quando parliamo con un cane, spesso abbiamo l’impressione che capisca molto più di quanto lasci intendere. Ora uno studio dell’Università Eötvös Loránd di Budapest, pubblicato sulla rivista “Science” aggiunge un dettaglio sorprendente: anche il suo cervello sembra avere un piccolo trucco per orientarsi nel linguaggio. E quel trucco riguarda le consonanti.

I ricercatori hanno scoperto che i cani, proprio come gli esseri umani, sembrano affidarsi soprattutto alle consonanti per individuare le parole all’interno di una frase pronunciata senza pause. Il cervello dell’animale riesce infatti a individuare dove finisce una parola e dove ne comincia un’altra, sfruttando una strategia che finora era stata osservata solo negli esseri umani: dare maggiore peso alle consonanti.

Non significa che i cani abbiano sviluppato il nostro stesso linguaggio, ma che alcuni meccanismi utilizzati per “separare” le parole potrebbero essere più simili tra le due specie di quanto si pensasse.

IL TEST SUI CANI

Per arrivare a questa conclusione, i ricercatori ungheresi hanno confrontato l’attività cerebrale di 20 cani e 20 adulti. Ai partecipanti sono state fatte ascoltare sequenze di parole senza senso, costruite in modo da creare diversi schemi tra consonanti e vocali. L’obiettivo era capire se il cervello riuscisse a riconoscere le regolarità presenti nei suoni e, soprattutto, se fosse più efficace quando queste regolarità riguardavano le consonanti.

La risposta è stata sì. L’attività cerebrale ha mostrato che sia gli esseri umani sia i cani riuscivano a individuare più facilmente gli schemi quando erano costruiti attorno alle consonanti. In pratica, anche per il cane le consonanti possono funzionare come una sorta di “scheletro” della parola, aiutandolo a orientarsi all’interno di una sequenza di suoni. Secondo i ricercatori, è la prima prova che questa caratteristica, chiamata in inglese “consonant bias“, sia presente nel cervello di una specie diversa dalla nostra.

NON È SOLO QUESTIONE DI VOLUME

I ricercatori hanno dovuto escludere che i cani si limitassero a seguire i suoni più forti. Le vocali, infatti, erano acusticamente più forti durante l’esperimento. Nonostante questo, gli animali mostravano una maggiore sensibilità agli schemi basati sulle consonanti.

Il risultato suggerisce quindi che il fenomeno non dipenda semplicemente dal fatto che un suono venga percepito meglio dell’altro. I cani sembrano utilizzare le consonanti perché queste possono fornire informazioni utili per riconoscere le regolarità del parlato e individuare i confini tra una parola e l’altra.

COME FACCIAMO NOI

Per gli esseri umani, utilizzare le consonanti per segmentare il linguaggio è un meccanismo già noto. Durante lo sviluppo, i bambini imparano progressivamente a sfruttare questo tipo di informazione per individuare le parole all’interno del parlato continuo. La sorpresa è che qualcosa di simile è emerso anche nei cani, nonostante non possiedano le complesse capacità linguistiche degli esseri umani.

La stessa preferenza è stata osservata anche in cani che avevano avuto un’esposizione relativamente tardiva al linguaggio umano. Alcuni degli animali coinvolti, infatti, avevano trascorso i primi tre mesi di vita in strada o in un rifugio, lontani dall’ambiente domestico. Il risultato non è cambiato: anche per loro la preferenza per le consonanti è stata altrettanto forte. Questo dato suggerisce che il fenomeno potrebbe non dipendere esclusivamente dall’aver ascoltato persone parlare fin dai primi mesi di vita.

IL CERVELLO DEL CANE “IMPARA” IL NOSTRO METODO

Secondo i ricercatori, una possibile spiegazione è che alla base ci sia una capacità più generale di riconoscere schemi ricorrenti nei suoni. In altre parole, il cane potrebbe non aver bisogno di conoscere una lingua per sfruttare alcune delle regolarità presenti nel nostro modo di parlare.

Lo studio quindi non dimostra che i cani comprendano il linguaggio come gli esseri umani, né che sappiano costruire frasi o ragionare sulle parole nello stesso modo. Dimostra però che, quando ascoltano gli esseri umani parlare, i loro cervelli possono organizzare il flusso dei suoni seguendo una strategia che presenta una somiglianza con quella umana.

I LIMITI E LA DOMANDA APERTA

Naturalmente, lo studio ha anche dei limiti. Il campione è ridotto, con 20 cani e 20 adulti, e serviranno altre ricerche per capire quanto sia diffuso questo meccanismo e come funzioni esattamente.

Inoltre, le parole utilizzate nell’esperimento erano inventate. La ricerca, quindi, misura la capacità del cervello di individuare e organizzare i suoni del parlato, non dimostra che i cani comprendano il significato delle parole ascoltate.

Ed è proprio questa la parte ancora tutta da esplorare: capire quanto questa abilità di “ritagliare” il linguaggio possa essere collegata alla capacità dei cani di imparare e riconoscere le parole che sentono ogni giorno.