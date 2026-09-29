Marco Mengoni lascia gli stadi e apre un club a Milano. Niente cellulari, niente hit. Solo musica

ROMA – Ha riempito San Siro. Ha vinto Sanremo due volte e rappresentato l’Italia all’Eurovision. Adesso Marco Mengoni scende dal palco e apre un club.

COS’È ALLO SBAGLIATO

Dal 5 novembre al 19 dicembre 2026, l’ex Teatro Principe di Viale Bligny 52, a Milano, diventa “Allo Sbagliato”, un club ibrido da 500 persone di cui Mengoni sarà direttore artistico. Non è un concerto nel senso tradizionale del termine, è qualcosa di più vicino a un club newyorchese degli anni Settanta: musica live, improvvisazione, ospiti a sorpresa, commistione tra generi e formati.

LE REGOLE DEL GIOCO

Al pubblico sarà vietato l’uso dei cellulari, una scelta che Mengoni ha spiegato come il modo per creare “un’esperienza diversa”, suonare “a briglia sciolta, veramente alla vecchia maniera”. Niente storie Instagram, niente video su TikTok. Solo musica e presenza.



Un progetto nato da un’idea custodita per anni e trasformata oggi in una residency di 26 appuntamenti, quattro concerti a settimana, circondato da musicisti, artisti, comedian, designer e ospiti internazionali.

IL PARADOSSO DEL PREZZO

I biglietti partono da 115 euro, una cifra che per un club da 500 posti è significativa. Mengoni ha però chiarito al Corriere della Sera che non guadagnerà dalla residency: i costi di produzione di uno spazio simile, con la qualità che ha in mente, non lasciano margini. È un progetto artistico, non commerciale.

PERCHÉ ADESSO

Mengoni ha spiegato il senso del progetto con chiarezza: “Un modo per scendere dal palco e stare più vicino al mio pubblico.” Dopo anni di grandi palchi e produzioni mastodontiche, la scelta di tornare a una dimensione intima: 500 persone, niente scaletta fissa, cellulari spenti, è una dichiarazione di intenti precisa. La musica come rito collettivo, non come contenuto da consumare.