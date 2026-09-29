Corinna Schumacher torna a parlare. Dal 2 ottobre su Netflix il documentario sulla stagione che ha cambiato tutto

ROMA – Era il 1994. Michael Schumacher aveva 25 anni, guidava per la Benetton e nessuno lo conosceva ancora come il pilota più vincente della storia. Quell’anno sarebbe diventato campione del mondo per la prima volta, con una stagione che ancora oggi divide gli appassionati. Dal 2 ottobre Netflix ci riporta lì.

IL DOCUMENTARIO

“Schumacher 94: Nasce Una Leggenda”, titolo internazionale “The Birth of a Legend“, è diretto da Christin Freitag, ha una durata di circa 105 minuti e combina immagini di archivio con nuovi depoimenti di Corinna Schumacher e di nomi che hanno vissuto da vicino quella stagione.

LA STAGIONE 1994: PERCHÉ È ANCORA CONTROVERSA

La stagione 1994 fu segnata dalle morti di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna a Imola, mentre Schumacher e la Benetton finirono nel mirino delle polemiche sulla legittimità della vettura e sulle sue performance.



Schumacher vinse il titolo per un solo punto su Damon Hill in un finale di stagione tra i più discussi della storia della Formula 1. Un campionato che non fu solo sport, fu dramma, tragedia e controversia.

IL RUOLO DI CORINNA

La partecipazione di Corinna è particolarmente significativa dato l’ermetismo quasi assoluto con cui la famiglia Schumacher ha protetto la privacy di Michael dal suo grave incidente sugli sci del dicembre 2013.



Nel documentario Corinna non parla delle condizioni di salute attuali del marito, la famiglia mantiene quella riservatezza, ma racconta i ricordi dei primi anni della loro relazione e l’impatto che quella stagione ebbe sulla loro vita. I due si frequentavano durante il 1994 e si sarebbero sposati l’anno successivo.

GLI ALTRI PROTAGONISTI

Il documentario include anche le testimonianze di Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard, Willi Weber, Kai Ebel e Heiko Waßer, un gruppo che copre sia il lato sportivo che quello personale di quella stagione.

LA DIFFERENZA CON IL PRIMO DOCUMENTARIO

Il recorte è ben più specifico del documentario “Schumacher” lanciato da Netflix nel 2021: questa volta la storia si concentra esclusivamente sul 1994, quando Schumacher aveva 25 anni, pilotava per la Benetton e iniziava il campionato ancora senza titoli mondiali.

“Schumacher 94: The Birth of a Legend” sarà disponibile su Netflix dal 2 ottobre 2026.