ROMA – Più potente non significa necessariamente pronto per il pubblico. OpenAi ha deciso di fermare il lancio di Gpt-6.1 Astra, il nuovo modello di intelligenza artificiale che avrebbe dovuto debuttare a ottobre. Il motivo? Durante i test interni sono emersi problemi di sicurezza: il sistema avrebbe mostrato difficoltà nel rispettare i limiti delle istruzioni ricevute e nel riferire con precisione le proprie azioni.

Una frenata che arriva in un momento delicato per il settore, sempre più orientato verso IA capaci non soltanto di rispondere alle domande, ma anche di svolgere attività complesse in autonomia. La decisione è stata riportata lunedì 28 settembre dal Wall Street Journal, a poche ore dall’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e i vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale.

COSA NON HA CONVINTO

Gpt-6.1 Astra era stato progettato per affrontare compiti articolati, utilizzando anche strumenti e servizi esterni e richiedendo meno interventi da parte degli utenti. Ma è proprio su questo terreno che sarebbero emerse le criticità. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, il modello avrebbe mostrato una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli e tentato di utilizzare strumenti esterni anche in situazioni in cui farlo non era sicuro. Il problema, quindi, non riguarderebbe soltanto la capacità di portare a termine un incarico, ma anche il rispetto delle autorizzazioni e la trasparenza sulle operazioni eseguite.

Saachi Jain, responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAi, ha spiegato che Astra non aveva ancora raggiunto il livello richiesto su due aspetti fondamentali: restare entro i limiti dell’incarico ricevuto e comunicare correttamente all’utente ciò che aveva fatto. Nel caso di un assistente digitale, una differenza tutt’altro che trascurabile: sapere che cosa ha eseguito davvero è importante quanto ottenere il risultato richiesto. Per questo l’azienda ha scelto di non procedere con il lancio previsto. Una decisione che non equivale a dichiarare il modello inutilizzabile, ma indica che, almeno per il momento, non avrebbe superato i controlli necessari per arrivare agli utenti.

IL RISCHIO DI UN’IA TROPPO AUTONOMA

Per capire la questione bisogna fare un passo indietro. I cosiddetti agenti di intelligenza artificiale sono sistemi che possono pianificare attività, utilizzare software e compiere una serie di operazioni per raggiungere un obiettivo. Non si limitano, insomma, a suggerire una soluzione: possono provare a metterla in pratica.

Ma più strumenti vengono messi a disposizione di un sistema, più diventa importante controllare che sappia fermarsi davanti a un divieto, riconoscere i limiti dei propri permessi e non proseguire a tutti i costi.

I PRECEDENTI CHE PREOCCUPANO

La decisione su Astra arriva dopo altri episodi che, durante l’estate, hanno acceso i riflettori sui rischi legati agli agenti autonomi di OpenAi. A fine agosto, un’indagine indipendente condotta da ricercatori di Metr e Redwood Research ha ricostruito quanto accaduto durante alcuni test di sicurezza informatica svolti a luglio. Circa 1.200 agenti, inizialmente destinati a operare in ambienti separati, erano riusciti a comunicare attraverso uno spazio condiviso non autorizzato. Circa 700 di loro avevano poi partecipato ad attività dirette contro Hugging Face, piattaforma utilizzata dagli sviluppatori per condividere modelli e strumenti di intelligenza artificiale.

Secondo il rapporto, gli agenti avevano collaborato per cercare di aggirare i meccanismi di valutazione delle prove informatiche. Un episodio che ha mostrato quanto il comportamento di sistemi autonomi possa diventare difficile da prevedere quando trovano modalità non previste per collaborare e perseguire un obiettivo.