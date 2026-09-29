Gf Vip, Andreas Muller confessa: “Da piccolo evitavo mio fratello per la sua malattia. Ho vinto Amici per lui”

ROMA – “Ho iniziato a ballare per mio fratello, ho vinto Amici per lui”. Dietro uno dei traguardi più importanti della sua carriera, Andreas Muller custodisce una storia familiare fatta di amore, difficoltà e sensi di colpa. Nella Casa del Grande Fratello Vip, il ballerino è tornato a parlare del legame con Daniel, raccontando anche una parte dolorosa della sua infanzia: da bambino, infatti, non riusciva ad accettare la condizione del fratello, arrivando persino a evitarlo quando lo incontrava per strada.

Una confessione intima, che mette in luce un lato meno conosciuto del concorrente. Andreas non ha nascosto le proprie fragilità, ripercorrendo un percorso personale che lo ha portato a fare pace con il passato. E proprio Daniel, oggi, è una delle persone a cui sente di dovere una parte importante di ciò che è diventato.

“A DIECI ANNI NON ACCETTAVO MIO FRATELLO”

Daniel ha avuto una meningite da neonato, che gli ha lasciato delle conseguenze. Per Andreas, però, comprendere quella situazione non è stato immediato. Da bambino non riusciva a capire perché suo fratello fosse diverso dagli altri e, come ha raccontato, a dieci anni non sarebbe bastata nemmeno una spiegazione per fargli accettare la realtà.

Il ballerino ha ricordato episodi che oggi guarda con profondo rammarico. Quando incrociava Daniel per strada, cambiava direzione per non farsi vedere insieme a lui. Agli amici, invece, arrivava a dire di avere un solo fratello, negando di fatto l’esistenza dell’altro.

Una distanza che faceva male, anche perché Daniel doveva fare i conti pure con le prese in giro dei coetanei. Andreas, all’epoca, non aveva ancora gli strumenti per comprendere fino in fondo la situazione e il peso di quei comportamenti.

A fargli cambiare prospettiva è stata la madre. Invece di insistere sulla malattia, ha scelto di avvicinarlo al fratello attraverso una passione condivisa: il ballo. Un modo diverso per aiutarlo a guardare Daniel non attraverso le sue difficoltà, ma attraverso ciò che li univa.

Oggi Andreas racconta di aver fatto pace con quel rimorso. Non cancella ciò che è successo, ma riesce a guardarlo con la consapevolezza di chi è cresciuto e ha imparato a comprendere meglio sé stesso e le persone che ama.

“HO VINTO AMICI PER LUI”

Il legame con Daniel ha accompagnato anche il percorso artistico di Andreas. La danza, per lui, non è stata soltanto una passione da trasformare in professione, ma anche un modo per dare un significato più profondo ai propri traguardi.

La vittoria ad Amici, il talent di Maria De Filippi che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, è uno di quei momenti che il ballerino associa direttamente al fratello.

LA SORPRESA DELLA MADRE AL GF VIP

Il tema è tornato al centro anche nella quinta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 28 settembre. Per Andreas è arrivato un videomessaggio della madre Rosa, che gli ha dedicato parole cariche d’affetto, ricordandogli quanto sia speciale e quanto abbia fatto, anche per realizzare i sogni del fratello.

A raggiungerlo a distanza è stato anche Daniel, che gli ha mandato un saluto e gli ha fatto sapere che una sua eventuale vittoria sarebbe stata motivo d’orgoglio. Un messaggio che ha commosso Andreas, scoppiato in lacrime davanti alle telecamere.

Rosa ha raggiunto il figlio nella Casa e lo ha stretto in un abbraccio, invitandolo a pensare un po’ di più anche a sé stesso e alle sue bambine. Andreas, sposato con la coreografa Veronica Peparini, è papà delle gemelle Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo 2024.

Un momento di grande emozione, nel quale il concorrente ha ribadito il posto che Daniel occupa nella sua vita. E ha pronunciato una frase che racchiude il senso del suo racconto: “Finché ci sarò io, Daniel non sarà mai solo“.